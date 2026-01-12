Pareja peruano-venezolana celebra su boda al ritmo de festejo y tambor y desata furor en redes

Un clip viral de TikTok está llamando la atención en redes sociales tras mostrar la celebración de una boda peruano-venezolana realizada en Perú, donde la pareja decidió romper con lo tradicional y compartir su alegría bailando al ritmo del festejo y el tambor. Las imágenes no tardaron en generar reacciones entre los usuarios, quienes destacaron la energía, la complicidad y la felicidad que ambos transmitieron durante su matrimonio.

Pareja peruano-venezolana sorprende en TikTok con baile de novios

De acuerdo al video viral de TikTok, se observa cómo la pareja convierte su baile nupcial en un homenaje a sus raíces culturales. Primero interpretaron el tambor, para luego dar paso al festejo, demostrando coordinación y entusiasmo. La joven venezolana sorprendió al público al evidenciar que domina ambas danzas, mientras el novio peruano la acompañó con el mismo ritmo.

Uno de los momentos más comentados fue cuando la novia bailó portando la bandera de Venezuela, mientras que el esposo sostuvo la bandera del Perú, simbolizando la unión de ambas culturas. "Nuestra boda peruzolana viral, la pasamos genial", describió la pareja en TikTok.

Usuarios elogian a pareja peruano-venezolana

Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios reaccionaron a la publicación de buenos deseos. La publicación en la plataforma china acumula casi 2 millones de visualizaciones.

"Bailan increíble, se nota la felicidad", "Ella sorprendió con el festejo", "Pura alegría y talento en esa boda", "Hermosa parejita, amé sus bailes, el tambor con festejo, Dios los llene de bendiciones", indicaron en TikTok.