HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     
Tendencias

Pareja peruano-venezolana celebra su boda al ritmo de festejo y tambor y desata furor en redes

Las imágenes del matrimonio generaron múltiples reacciones de los usuarios de TikTok, quienes elogian la felicidad y complicidad de la pareja.

Video viral acumula más de 63.000 reacciones.
Video viral acumula más de 63.000 reacciones. | Foto: composición LR/ TikTok

Un clip viral de TikTok está llamando la atención en redes sociales tras mostrar la celebración de una boda peruano-venezolana realizada en Perú, donde la pareja decidió romper con lo tradicional y compartir su alegría bailando al ritmo del festejo y el tambor. Las imágenes no tardaron en generar reacciones entre los usuarios, quienes destacaron la energía, la complicidad y la felicidad que ambos transmitieron durante su matrimonio.

Pareja peruano-venezolana sorprende en TikTok con baile de novios

De acuerdo al video viral de TikTok, se observa cómo la pareja convierte su baile nupcial en un homenaje a sus raíces culturales. Primero interpretaron el tambor, para luego dar paso al festejo, demostrando coordinación y entusiasmo. La joven venezolana sorprendió al público al evidenciar que domina ambas danzas, mientras el novio peruano la acompañó con el mismo ritmo.

PUEDES VER: Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

lr.pe

Uno de los momentos más comentados fue cuando la novia bailó portando la bandera de Venezuela, mientras que el esposo sostuvo la bandera del Perú, simbolizando la unión de ambas culturas. "Nuestra boda peruzolana viral, la pasamos genial", describió la pareja en TikTok.

Usuarios elogian a pareja peruano-venezolana

Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios reaccionaron a la publicación de buenos deseos. La publicación en la plataforma china acumula casi 2 millones de visualizaciones.

PUEDES VER: Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

lr.pe

"Bailan increíble, se nota la felicidad", "Ella sorprendió con el festejo", "Pura alegría y talento en esa boda", "Hermosa parejita, amé sus bailes, el tambor con festejo, Dios los llene de bendiciones", indicaron en TikTok.

Notas relacionadas
Heladero peruano revela que aprendió paddle para vender sus productos en el mar: "La idea se me ocurrió"

Heladero peruano revela que aprendió paddle para vender sus productos en el mar: "La idea se me ocurrió"

LEER MÁS
'Jorge Luna de Temu' provoca furor en Gamarra por el sorprendente parecido con el comediante de 'HH': "Es su clon"

'Jorge Luna de Temu' provoca furor en Gamarra por el sorprendente parecido con el comediante de 'HH': "Es su clon"

LEER MÁS
Joven causa sensación al pasear su chanchito en San Isidro y desata reacciones: "Se salvó de la cena navideña"

Joven causa sensación al pasear su chanchito en San Isidro y desata reacciones: "Se salvó de la cena navideña"

LEER MÁS
Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

LEER MÁS
Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

LEER MÁS
Periodista pide a vendedora en VES encender su balanza para verificar el peso y su respuesta sorprende: “Demora 20 minutos”

Periodista pide a vendedora en VES encender su balanza para verificar el peso y su respuesta sorprende: “Demora 20 minutos”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Joven causa sensación al pasear su chanchito en San Isidro y desata reacciones: "Se salvó de la cena navideña"

Joven causa sensación al pasear su chanchito en San Isidro y desata reacciones: "Se salvó de la cena navideña"

LEER MÁS
¿Arequipa tiene su propio pasaporte? Descubre su historia y cómo se convirtió en un ícono cultural

¿Arequipa tiene su propio pasaporte? Descubre su historia y cómo se convirtió en un ícono cultural

LEER MÁS
Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Por qué Estados Unidos quiere invertir millones de dólares en tecnología antidrones antes de iniciar la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Congreso: Comisión de Ética inicia indagación contra Kira Alcarraz por presunta agresión a fiscalizador

Pronóstico de Senamhi advierte que lluvias, granizo y nieve de moderada a fuerte intensidad seguirán en Lima y otras regiones

Tendencias

Heladero peruano revela que aprendió paddle para vender sus productos en el mar: "La idea se me ocurrió"

Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

'Jorge Luna de Temu' provoca furor en Gamarra por el sorprendente parecido con el comediante de 'HH': "Es su clon"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso: Comisión de Ética inicia indagación contra Kira Alcarraz por presunta agresión a fiscalizador

Primero La Gente: JNE ordena abrir el sistema electoral por 12 horas para la inscripción del partido de Marisol Pérez Tello

Caso Mario Vizcarra: distintos procedimientos del JEE por sentencia de peculado en candidatura presidencial y Senado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025