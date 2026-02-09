HOYSuscripcion LR Focus

Turista australiano visita Puno y queda encantando con festividad de la Virgen de la Candelaria: "Nosotros no tenemos bailarines en la calle"

El visitante quedó impresionado por el ambiente en las calles y la belleza del lugar. Además, señaló que una experiencia así no se vive en su país, donde no es común ver danzantes participando de las celebraciones.

El turista australiano quedó atónito por la alegría y el colorido de los trajes durante la festividad de la Virgen de la Candelaria.
El turista australiano quedó atónito por la alegría y el colorido de los trajes durante la festividad de la Virgen de la Candelaria. | Foto: composición LR/ TikTok

La festividad de la Virgen de la Candelaria es una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural del país y cada año convoca a miles de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Entre ellos se encuentra un turista de nacionalidad australiana, quien quedó sorprendido por la música, los trajes coloridos y, sobre todo, por las danzas típicas que se apoderan de las calles.

Mediante un video publicado en TikTok en la cuenta somos_candelaria_2026, uno de los asistentes fue entrevistado y no dudó en compartir, con evidente emoción, su experiencia al presenciar una de las actividades más representativas de Puno.

lr.pe

“Es una ciudad muy hermosa”

El extranjero observó el paso de las comparsas y luego comentó su impresión sobre el ambiente festivo y la participación masiva de danzantes y músicos durante la celebración.

“Estoy muy emocionado de estar en Puno. Es una ciudad muy hermosa”, expresó el turista en un primer momento, para luego hacer referencia al clima de la zona. “Hace un poco de frío”, sin que ello afectara su entusiasmo por el evento.

lr.pe

El ciudadano australiano reconoció que no conoce en detalle los nombres de los bailes, aunque aseguró que le resultaron impactantes. “Los he visto y me encantan. Es mejor que de donde somos en Australia. Nosotros no tenemos bailarines en la calle”, afirmó, al comparar la festividad con las celebraciones de su país.

¿Hasta cuándo se realiza la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno?

Las actividades iniciaron el 14 de enero y se desarrollarán hasta el 10 de febrero, según el programa de la Municipalidad de Puno. El 2 de febrero se vivió el día central de la festividad, jornada en la que se realizó la misa y la procesión, además del Gran Concurso de Danzas Autóctonas, donde participaron agrupaciones que interpretaron bailes tradicionales como Llameradas, Ayarachis, Wifalas, Choqqelas y Sikuris, entre otras expresiones propias de la región.

Cronograma festividad Virgen de la Candelaria 2026. Foto: composición LR/ Municipalidad de Puno

Cronograma festividad Virgen de la Candelaria 2026. Foto: composición LR/ Municipalidad de Puno

Cuando se baila para la Virgen de la Candelaria

Cuando se baila para la Virgen de la Candelaria

Festividad de la Candelaria 2026: conoce el CRONOGRAMA oficial y el orden de presentación de las danzas originarias

Festividad de la Candelaria 2026: conoce el CRONOGRAMA oficial y el orden de presentación de las danzas originarias

Fiesta de la Candelaria este domingo 1 de febrero en Lima: ¿cuál es el recorrido oficial del pasacalle?

Fiesta de la Candelaria este domingo 1 de febrero en Lima: ¿cuál es el recorrido oficial del pasacalle?

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: "Batalla de alto nivel"

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Invitados de una boda en Tarma se molestan al ser sorprendidos con baldes de agua a la salida de la iglesia durante carnavales

Invitados de una boda en Tarma se molestan al ser sorprendidos con baldes de agua a la salida de la iglesia durante carnavales

Bad Bunny en el show del Super Bowl 2026: usuarios reaccionan con divertidos memes tras fiesta latina en California

Bad Bunny en el show del Super Bowl 2026: usuarios reaccionan con divertidos memes tras fiesta latina en California

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva contra el 'Monstruo' por pertenecer a organización criminal

Fiscalía advierte posible delito contra la salud pública por falta de medicamentos en el Hospital Guillermo Almenara tras denuncias de pacientes

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Bad Bunny en el show del Super Bowl 2026: usuarios reaccionan con divertidos memes tras fiesta latina en California

Joven que hizo comentario racista en streaming de Sideral sobre pasajeros del Metropolitano se burla del Ministerio de Cultura: “Son puras teclas”

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

George Forsyth apuesta por la IA, pero ChatGPT cuestiona su plan de Gobierno: "No está bien elaborado"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

