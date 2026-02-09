El turista australiano quedó atónito por la alegría y el colorido de los trajes durante la festividad de la Virgen de la Candelaria. | Foto: composición LR/ TikTok

La festividad de la Virgen de la Candelaria es una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural del país y cada año convoca a miles de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Entre ellos se encuentra un turista de nacionalidad australiana, quien quedó sorprendido por la música, los trajes coloridos y, sobre todo, por las danzas típicas que se apoderan de las calles.

Mediante un video publicado en TikTok en la cuenta somos_candelaria_2026, uno de los asistentes fue entrevistado y no dudó en compartir, con evidente emoción, su experiencia al presenciar una de las actividades más representativas de Puno.

“Es una ciudad muy hermosa”

El extranjero observó el paso de las comparsas y luego comentó su impresión sobre el ambiente festivo y la participación masiva de danzantes y músicos durante la celebración.

“Estoy muy emocionado de estar en Puno. Es una ciudad muy hermosa”, expresó el turista en un primer momento, para luego hacer referencia al clima de la zona. “Hace un poco de frío”, sin que ello afectara su entusiasmo por el evento.

El ciudadano australiano reconoció que no conoce en detalle los nombres de los bailes, aunque aseguró que le resultaron impactantes. “Los he visto y me encantan. Es mejor que de donde somos en Australia. Nosotros no tenemos bailarines en la calle”, afirmó, al comparar la festividad con las celebraciones de su país.

¿Hasta cuándo se realiza la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno?

Las actividades iniciaron el 14 de enero y se desarrollarán hasta el 10 de febrero, según el programa de la Municipalidad de Puno. El 2 de febrero se vivió el día central de la festividad, jornada en la que se realizó la misa y la procesión, además del Gran Concurso de Danzas Autóctonas, donde participaron agrupaciones que interpretaron bailes tradicionales como Llameradas, Ayarachis, Wifalas, Choqqelas y Sikuris, entre otras expresiones propias de la región.