Obrero se vuelve viral al preparar café como barista profesional y desata reacciones: “Gana más”

Pulicación de TikTok tiene más de 18 millones de vistas. | Foto: composición LR/TikTok

Pulicación de TikTok tiene más de 18 millones de vistas. | Foto: composición LR/TikTok

Un obrero se viralizó en TikTok luego de que una usuaria compartiera un video en el que se le ve preparando café con la destreza y técnica de un barista profesional. Las imágenes llamaron rápidamente la atención de miles de internautas, quienes no tardaron en destacar el talento del trabajador, convirtiendo el clip en tendencia en redes sociales.

Obrero sorprende al preparar café como barista

En el video se observa al obrero, vestido con su uniforme de trabajo, manipulando la cafetera con precisión, espumando la leche y sirviendo la bebida con cuidado, como si se tratara de un especialista en una cafetería.

La escena sorprendió a los usuarios, ya que el trabajador demuestra conocimientos y habilidades poco comunes en su entorno laboral habitual. La autora del video explicó que el obrero prepara el café durante su jornada de trabajo y que su talento no es algo improvisado, sino el resultado de la práctica.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones no se hicieron esperar y los comentarios se llenaron de elogios y mensajes de apoyo.

Frases como "Gana más", "Debería tener su propia cafetería" y "Talento que merece ser reconocido" se repitieron entre los usuarios de TikTok, quienes celebraron la habilidad del obrero.