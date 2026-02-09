Bad Bunny hizo brillar la cultura latina en el Super Bowl LX. El artista puertorriqueño aprovechó el medio tiempo de la NFL para lanzar un mensaje dirigido a la comunidad latinoamericana, al remarcar que América es un continente diverso y que el término no representa solo a Estados Unidos, sino también a países como Perú, Chile, México, Brasil y Puerto Rico. Con canciones como 'Tití me preguntó', 'Debí tirar más fotos' y 'Baile inolvidable', su presentación reforzó la identidad y visibilidad de Latinoamérica, volviéndose viral en TikTok.

Durante su show, cientos de usuarios se grabaron en redes sociales disfrutando de la presentación del 'Conejo Malo' desde sus casas, entre ellos reapareció la conocida 'Señora Safaera', la mujer que se volvió viral durante la pandemia tras ser captada bailando la popular canción de Bad Bunny. Su video volvió a circular en plataformas como TikTok y generó nuevas reacciones entre los usuarios.

“Señora Safaera” recrea baile que la volvió viral en TikTok

En la cuenta de TikTok @joexx volvió a verse a la conocida 'Señora Safaera'. En esta ocasión, su video la muestra disfrutando desde casa el show del Super Bowl 2026, que incluyó la interpretación de dicha canción que le dio su apodo.

"'Señora Safaera' se quedó esperando su invitación para el hafttime", se lee en la descripción del video. El clip rápidamente se volvió viral en TikTok y cientos de usuarios comentaron que debió ser una de las invitadas a 'La casita' de Bad Bunny.

"Yo quiero saber, ¿cómo es que a esa señora nunca la invitaron a 'La casita'? ¡Por Dios! Tu mamá representa pandemia, fue un ícono en esos tiempos", "Ella debió estar en 'La casita'", " La queremos 'Señora Safaera'", "Señora, todos pensamos en usted, es un ícono", "Yo estaba esperando una actualización de esta señora", "Tu mamá no lo sabe, pero cómo me hizo reír cuando estaba pasando por la depre más fuerte de mi vida", son algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Cuántas veces ha salido Bad Bunny en el Super Bowl?

Bad Bunny se presentó el último domingo 8 de febrero en el medio tiempo del Super Bowl LX, lo que marcó un hito para la cultura latinoamericana al interpretar canciones en español en uno de los eventos deportivos más vistos de Estados Unidos. Sin embargo, esta no es la primera vez que el artista puertorriqueño utiliza este escenario de alcance global para visibilizar la identidad y la cultura latina.

En 2020, el popular 'Conejo Malo' fue uno de los artistas invitados en la presentación realizada por Shakira y Jeniffer López, en la que cantó a dúo junto a la cantante colombiana de 'Chambea' y 'Chantaje'.