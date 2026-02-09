HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

La extrema derecha sigue encabezando las elecciones | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Tendencias

Mujer que se volvió viral por bailar 'Safaera' de Bad Bunny reaparece en redes disfrutando del Super Bowl 2026: “Debió estar en la casita”

En medio del show de Bad Bunny, la recordada 'Señora Safaera' volvió a causar revuelo en TikTok al ser captada bailando desde su casa al ritmo de varias canciones del artista durante el medio tiempo de la NFL.

'Señora Safaera' disfrutó del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX.
'Señora Safaera' disfrutó del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX. | Foto: composición LR/TikTok

Bad Bunny hizo brillar la cultura latina en el Super Bowl LX. El artista puertorriqueño aprovechó el medio tiempo de la NFL para lanzar un mensaje dirigido a la comunidad latinoamericana, al remarcar que América es un continente diverso y que el término no representa solo a Estados Unidos, sino también a países como Perú, Chile, México, Brasil y Puerto Rico. Con canciones como 'Tití me preguntó', 'Debí tirar más fotos' y 'Baile inolvidable', su presentación reforzó la identidad y visibilidad de Latinoamérica, volviéndose viral en TikTok.

Durante su show, cientos de usuarios se grabaron en redes sociales disfrutando de la presentación del 'Conejo Malo' desde sus casas, entre ellos reapareció la conocida 'Señora Safaera', la mujer que se volvió viral durante la pandemia tras ser captada bailando la popular canción de Bad Bunny. Su video volvió a circular en plataformas como TikTok y generó nuevas reacciones entre los usuarios.

PUEDES VER: Bad Bunny sorprende a sus fans tras borrar su Instagram luego de su presentación en el Super Bowl 2026

lr.pe

“Señora Safaera” recrea baile que la volvió viral en TikTok

En la cuenta de TikTok @joexx volvió a verse a la conocida 'Señora Safaera'. En esta ocasión, su video la muestra disfrutando desde casa el show del Super Bowl 2026, que incluyó la interpretación de dicha canción que le dio su apodo.

"'Señora Safaera' se quedó esperando su invitación para el hafttime", se lee en la descripción del video. El clip rápidamente se volvió viral en TikTok y cientos de usuarios comentaron que debió ser una de las invitadas a 'La casita' de Bad Bunny.

PUEDES VER: Donald Trump critica la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl: “Una bofetada a nuestro país”

"Yo quiero saber, ¿cómo es que a esa señora nunca la invitaron a 'La casita'? ¡Por Dios! Tu mamá representa pandemia, fue un ícono en esos tiempos", "Ella debió estar en 'La casita'", " La queremos 'Señora Safaera'", "Señora, todos pensamos en usted, es un ícono", "Yo estaba esperando una actualización de esta señora", "Tu mamá no lo sabe, pero cómo me hizo reír cuando estaba pasando por la depre más fuerte de mi vida", son algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Cuántas veces ha salido Bad Bunny en el Super Bowl?

Bad Bunny se presentó el último domingo 8 de febrero en el medio tiempo del Super Bowl LX, lo que marcó un hito para la cultura latinoamericana al interpretar canciones en español en uno de los eventos deportivos más vistos de Estados Unidos. Sin embargo, esta no es la primera vez que el artista puertorriqueño utiliza este escenario de alcance global para visibilizar la identidad y la cultura latina.

En 2020, el popular 'Conejo Malo' fue uno de los artistas invitados en la presentación realizada por Shakira y Jeniffer López, en la que cantó a dúo junto a la cantante colombiana de 'Chambea' y 'Chantaje'.

Notas relacionadas
Bad Bunny ya tiene su día oficial en EE.UU.: California declara el 8 de febrero en reconocimiento a su impacto cultural

Bad Bunny ya tiene su día oficial en EE.UU.: California declara el 8 de febrero en reconocimiento a su impacto cultural

LEER MÁS
Patricio Quiñones celebra haber bailado con Bad Bunny en el Super Bowl 2026: “Por mi Perú, el mejor día de mi carrera”

Patricio Quiñones celebra haber bailado con Bad Bunny en el Super Bowl 2026: “Por mi Perú, el mejor día de mi carrera”

LEER MÁS
Bad Bunny incluyó boda real en su Show de Medio Tiempo en el Super Bowl 2026, según Variety

Bad Bunny incluyó boda real en su Show de Medio Tiempo en el Super Bowl 2026, según Variety

LEER MÁS
Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Invitados de una boda en Tarma se molestan al ser sorprendidos con baldes de agua a la salida de la iglesia durante carnavales

Invitados de una boda en Tarma se molestan al ser sorprendidos con baldes de agua a la salida de la iglesia durante carnavales

LEER MÁS
Bad Bunny en el show del Super Bowl 2026: usuarios reaccionan con divertidos memes tras fiesta latina en California

Bad Bunny en el show del Super Bowl 2026: usuarios reaccionan con divertidos memes tras fiesta latina en California

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

País de América Latina sufre fuertes sequías y pone en riesgo futuras ventas de un cultivo muy deseado por China

Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva contra el 'Monstruo' por pertenecer a organización criminal

George Forsyth apuesta por la IA, pero ChatGPT cuestiona su plan de Gobierno: "No está bien elaborado"

Tendencias

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Turista australiano visita Puno y queda encantando con festividad de la Virgen de la Candelaria: "Nosotros no tenemos bailarines en la calle"

Bad Bunny en el show del Super Bowl 2026: usuarios reaccionan con divertidos memes tras fiesta latina en California

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

George Forsyth apuesta por la IA, pero ChatGPT cuestiona su plan de Gobierno: "No está bien elaborado"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025