Patricio Quiñones celebra haber bailado con Bad Bunny en el Super Bowl 2026: “Por mi Perú, el mejor día de mi carrera”

El bailarín peruano Patricio Quiñones vivió un momento histórico en el medio tiempo del Super Bowl 2026, donde representó al país.

Patricio Quiñones bailó en el Super Bowl 2026.
Patricio Quiñones bailó en el Super Bowl 2026. | Foto composición LR / Google / Instagram Patricio Quiñones

La presencia de Patricio Quiñones en el Super Bowl 2026 no pasó desapercibida. El bailarín nacional fue parte del espectáculo del medio tiempo y compartió escenario con Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes del momento, en un evento seguido por millones de personas en todo el mundo.

Desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, Quiñones no solo destacó por su talento sobre el escenario, sino también por llevar consigo la bandera peruana, gesto que emocionó a los asistentes y a quienes siguieron la transmisión desde distintos países.

Patricio Quiñones en el Super Bowl 2026 junto a Bad Bunny

El artista peruano y exnovio de Milett Figueroa reveló que el domingo 8 de febrero marcó un antes y un después en su carrera profesional. Su selección para formar parte del elenco de bailarines del medio tiempo significó uno de los mayores logros de su trayectoria artística.

A través de sus redes sociales, Patricio expresó la emoción que lo invadió tras vivir esta experiencia única junto al intérprete puertorriqueño, con quien compartió escena durante la interpretación del tema ‘NuevaYol’.

El emotivo mensaje de Patricio Quiñones tras el show

“Por la cultura, por los latinos, por mi familia y por mi Perú, el mejor día de mi carrera“, escribió el bailarín en una publicación de Instagram, donde mostró imágenes del backstage y momentos previos a su presentación.

Las reacciones no tardaron en llegar. Daniela Darcourt fue una de las primeras figuras en felicitarlo con un mensaje cargado de orgullo. Rodrigo González también se sumó a los comentarios, al igual que cientos de seguidores que destacaron su esfuerzo, disciplina y representación del país en un escenario mundial.

Patricio Quiñones se mostró emocionado tras participar en el Super Bowl 2026.

Patricio Quiñones se mostró emocionado tras participar en el Super Bowl 2026.

Así fue la presentación del bailarín peruano en el medio tiempo

Durante el espectáculo, 'Pato' Quiñones apareció en varias secuencias del show mientras Bad Bunny interpretaba uno de sus temas más recientes. Su cercanía con el cantante y su presencia constante en escena captaron la atención del público.

Vestido con un polo amarillo, short de jean y zapatillas, el peruano demostró energía y precisión en cada coreografía durante el descanso del encuentro entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Seattle Seahawks, consolidando una actuación que ya quedó registrada como uno de los momentos más destacados de su carrera.

