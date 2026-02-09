HOYSuscripcion LR Focus

Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori lideran intención de voto | Sin Guion con Rosa María Palacios

Entretenimiento

Bad Bunny ya tiene su día oficial en EE.UU.: California declara el 8 de febrero en reconocimiento a su impacto cultural

A través de X, el gobernador de California, Gavin Newsom, se declaró "un tremendo amante del español" y fan de Puerto Rico. La publicación se realizó horas antes del espero show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.


El gobernador estadounidense se declaró amante del español Foto: Composición LR
El gobernador estadounidense se declaró amante del español Foto: Composición LR | Getty Imagenes

El gobernador de California, Gavin Newsom, sorprendió al declarar oficialmente el 8 de febrero como el Día de Bad Bunny, horas antes de que el puertorriqueño realice el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, en el Levi's Stadium de Santa Clara. La publicación llega en medio de las redadas de inmigración impulsadas por la administración Trump.

A través de sus redes sociales, el político estadounidense señaló: "Estoy declaranado en California el 'Día de Bad Bunny' cuando Bad Bunny actué en el gran juego en el Golden State con su voz relajante, hermosa y su muy buen aspecto", se lee en la públicación realizada a través de X.

Gobernador de California elogia a Bad Bunny

Gobernador de California elogia a Bad Bunny

lr.pe

Gobernador de California respalda el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Horas después, Gavin Newsom, con un tono jocoso, dejó en claro su apoyo a Bad Bunny, así como a las y los hispanohablantes, e incluso se describió a sí mismo como "un tremendo amante del español" y "un gran fanático de Puerto Rico". "Amamos a Bad Bunny. Él es casi tan 'hot', lo cual es un gran cumplido, porque no hay nadie más 'hot'. Feliz Día de Bad Bunny, América".

A este apoyo se sumó Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, quien elogió al artista antes de la gran final entre Seattle Seahawks y los New England Patriots. El empresario incluso compartió un selfie junto al 'Conejo Malo', publicado en sus redes sociales. Apple Music ha patrocinado el show de medio tiempo del Super Bowl desde 2023.

Bad Bunny y el homenaje a la cultura latina en el Super Bowl

El domingo 8 de febrero, Bad Bunny ofreció un show de medio tiempo en el Super Bowl 2026 catalogado como histórico, en un escenario que vibró con la cultura latina. Millones de espectadores fueron testigos de palmeras, cañas de azúcar, postes de luz, partidas de dominó, mujeres haciéndose las uña: un espectáculo que consagró al 'Conejo malo' como ícono de las y los hispanos en Estados Unidos y de los latinoamericanos en el mundo.

Todo fue una auténtica celebración de la cultura puertorriqueña. Hubo desde una boda, un niño dormido en una silla hasta la sorpresiva aparición de Lady Gaga, de quien Benito Martínez Ocasio se ha declarado fan. Muchos han interpretado esta participación como el claro ejemplo de cómo ahora los artistas no hispanohablantes, especialmente los estadunidenses, han quedado rendidos antes los ritmos latinos.

