Peruana en Argentina quedó sorprendida al comparar sueldos entre ambos países: 'Un jefe en Perú gana más que un gerente acá'

Aunque la inflación en Argentina ha disminuido en los últimos meses, la economía argentina aún enfrenta desafíos persistentes. Uno de ellos es el bajo sueldo que esta nación ofrece a sus profesionales a comparación de otros países de Sudamérica. Así lo corroboró una peruana quien emigró a San Andrés, una localidad argentina, para continuar sus estudios de posgrado. Según explicó la joven, el salario que ganaba en Perú como jefa de marketing es mucho más alto que lo que pagan a un gerente general argentino al mes.

En una entrevista para el canal de YouTube Contamela, Mili Espinoza reveló cómo es su experiencia al vivir actualmente en Argentina. Según explicó la joven, aunque inicialmente no le afecto la crisis económica del país, pues trajo sus ahorros en dólares, poco a poco fue sintiendo el impacto de la inflación.

Sin embargo, algo que más le llamó la atención fue la diferencia abismal en cuanto a los sueldos que se ofrece a los profesionales tanto en Perú como en Argentina. De acuerdo con la joven, no imaginó que el salario que ganaba como jefa de marketing en Lima (aproximadamente S/8.000 al mes) era mucho más de lo que podría ganar mensualmente un gerente general en Buenos Aires mensualmente.

"Yo estaba averiguando para venir a estudiar acá. Entonces un compañero de trabajo que era gerente (en Perú), me pasó el contacto de unos amigos de él (...) Recuerdo que a uno de ellos le pregunté sobre los sueldos para ver si me conviene trabajar en Argentina o no. Nunca me contestó y cuando le comenté a mi compañero me dijo que el sueldo que yo le había dicho que ganaba como jefa (de marketing) aquí en Perú, un gerente general no ganaba así en Argentina. Los sueldos son mucho más bajos", comentó.

Peruana que vive en Argentina queda sorprendida al comparar sueldos con Perú. Foto: captura YouTube/Contamela

¿Cuánto gana un jefe de marketing en Perú?

El salario de un jefe de marketing en Perú varía según factores como la experiencia, el tamaño de la empresa y el sector. Según datos de Indeed, el sueldo promedio mensual es de S/2,892. Por otro lado, Glassdoor reporta un promedio de S/5,833 mensuales en Lima. Michael Page indica un salario anual promedio de S/98,000, lo que equivale a aproximadamente S/8,166 mensuales.