El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado el domingo 8 de febrero. Sobre el escenario, el artista presentó un espectáculo de gran despliegue visual donde repasó varios de sus temas más conocidos, acompañado de una producción de alto nivel y una puesta en escena marcada por referencias a la identidad latina.

Horas después de su participación en el evento deportivo más visto del año, el músico llamó nuevamente la atención al borrar todas las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram. La decisión, que no estuvo acompañada de ningún comunicado, generó una ola de especulaciones entre sus seguidores, quienes interpretan el movimiento como una posible antesala de un anuncio importante o el inicio de una nueva etapa en su carrera artística.

Así luce el Instagram de Bad Bunny. Foto: @badbunnypr

Bad Bunny vació su Instagram

A pesar del impacto generado por su comentada presentación, el perfil de Instagram del artista apareció repentinamente sin fotografías ni videos, aunque mantuvo intacta su base de millones de seguidores. El gesto, realizado sin anuncio previo, volvió a colocar al autor de Debí tirar más fotos en el centro de la conversación digital, donde usuarios y seguidores comenzaron a plantear distintas hipótesis sobre el motivo detrás de la decisión.

Las especulaciones apuntan a una posible estrategia de expectativa, el anuncio de un nuevo álbum o el inicio de una etapa distinta en su carrera. No sería una acción aislada: Bad Bunny ya ha recurrido en otras ocasiones a movimientos inesperados en redes sociales para captar la atención de su público, generar debate y anticipar lanzamientos sin necesidad de comunicados oficiales.

Un show inolvidable de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

La presentación del 'Conejo Malo' en el show de medio tiempo del Super Bowl LX combinó un despliegue musical de alto impacto con un mensaje de identidad y reivindicación latina. A lo largo del espectáculo, el artista recorrió algunos de sus temas más populares y reservó momentos clave para subrayar posturas sociales y políticas vinculadas a Puerto Rico y a la realidad migratoria, reforzadas por una puesta en escena simbólica que convirtió su actuación en una de las más comentadas de la noche. Momentos destacados de la presentación:

Apertura con éxitos como Tití me preguntó , Safaera , Party , EoO y Yo perreo sola .

, , , y . Interpretación de El Apagón , presentada como una denuncia directa sobre la situación social y económica de Puerto Rico.

, presentada como una denuncia directa sobre la situación social y económica de Puerto Rico. Aparición especial de Ricky Martin en señal de respaldo y representación latina.

en señal de respaldo y representación latina. Proyección en pantallas del mensaje “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, en alusión al clima social actual.

Referencias a la unión y la empatía, en línea con pronunciamientos previos del artista en eventos públicos.

Desfile de banderas latinoamericanas para reforzar la idea de una América diversa que trasciende a Estados Unidos.