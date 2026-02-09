HOYSuscripcion LR Focus

Bad Bunny incluyó boda real en su Show de Medio Tiempo en el Super Bowl 2026, según Variety

Pareja vivió boda mágica en pleno Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, y no se trataría solo de un montaje. 'Conejo Malo' incluso les habría firmado su acta de matrimonio.

Bad Bunny celebró su Show de Medio Tiempo este domingo 8 de febrero.
Bad Bunny celebró su Show de Medio Tiempo este domingo 8 de febrero. | Foto: composición LR/ESPN/EFE

¡Inaudito! Bad Bunny rompe esquemas en el Super Bowl 2026. El Show de Medio Tiempo del cantante puertorriqueño sorprendió al mundo con una propuesta que fue mucho más que música. El 'Conejo Malo' convirtió su presentación en un manifiesto cultural, con símbolos latinos, invitados inesperados y un giro insólito: una boda que habría sido real dentro del espectáculo.

Según medios especializados como Variety y NBC News, la ceremonia transmitida ante millones de espectadores no fue únicamente parte de la puesta en escena. Dos novios habrían contraído matrimonio el 8 de febrero en pleno Levi’s Stadium, en un acto que incluyó guiños a la vida cotidiana de la región, como la imagen de un niño dormido en las sillas.

PUEDES VER: De Pedro Pascal a Karol G: 'La Casita' de Bad Bunny en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026 sorprende con famosos invitados

Una boda real en pleno Super Bowl con Bad Bunny

Lo que parecía un recurso escénico terminó siendo uno de los momentos más comentados del Super Bowl LX con Bad Bunny, quien hizo historia como el primer artista latino solista de habla hispana en liderar este espectáculo. Según Variety, la ceremonia que se vio en el escenario no fue un simple montaje: dos novios contrajeron matrimonio en vivo durante la presentación del puertorriqueño.

NBC News reveló más detalles y señaló que la pareja había invitado originalmente al 'Conejo Malo' a su boda, pero el artista puertorriqueño decidió sorprenderlos con un gesto mayor: integrarlos en su Show de Medio Tiempo y darles la oportunidad de casarse frente a millones de espectadores.

PUEDES VER: Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: revive los mejores momentos de la histórica presentación del 'Conejo Malo'

Bad Bunny habría firmado certificado de matrimonio de pareja que se casó en su Show de Medio Tiempo

El medio NBC News también explicó que la noticia fue confirmada por el representante de Bad Bunny mediante un comunicado de prensa, en el que se precisó que los novios tuvieron incluso un pastel de bodas brindado por el cantante, quien habría firmado su certificado de matrimonio.

Aún no se sabe si las personas que aparecieron detrás de la pareja eran familiares reales o parte del cuerpo de bailarines, un detalle que añade misterio a una escena que ya está generando emoción en redes sociales. Más allá del impacto mediático, la ceremonia incluyó detalles que conectaron con la experiencia de miles de familias latinoamericanas. Entre ellos, la imagen de un niño dormido en una silla en plena fiesta, que evocó la cotidianidad de las reuniones familiares que muchos latinos vivieron de pequeños.

