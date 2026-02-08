HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Super Bowl 2026 Show de Medio Tiempo con Bad Bunny EN VIVO HOY: a qué hora inicia y dónde ver el Halftime de la final de la NFL

La final de la NFL no solo definirá al campeón de la temporada, también marcará uno de los espectáculos musicales más esperados del año. Conoce todos los detalles del esperado Super Bowl 2026.

Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo Super Bowl 2026.
Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo Super Bowl 2026. | Foto composición LR / Google

El Super Bowl 2026 captará la atención del planeta este domingo 8 de febrero con un enfrentamiento de alto voltaje entre New England Patriots y Seattle Seahawks. El escenario elegido es el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, recinto que volverá a recibir una final de la NFL ante miles de espectadores y millones frente a la pantalla.

La expectativa no se limita al choque deportivo. El Show de Medio Tiempo tendrá como figura central a Bad Bunny, quien encabezará el Halftime en una de las presentaciones más comentadas del año. Su participación eleva el interés global y consolida al evento como un espectáculo que trasciende el fútbol americano.

TE RECOMENDAMOS

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Super Bowl 2026: fecha, hora y canal de New England Patriots vs Seattle Seahawks

lr.pe

¿Cuándo y dónde se juega el Super Bowl 2026 FINAL hoy?

La definición de la NFL se disputará en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, con capacidad para más de 68 500 asistentes. El recinto californiano será el punto de encuentro para dos franquicias con historia y ambición.

El inicio del partido está programado para las 6:30 p. m. en horario peruano, mientras que en California comenzará a las 3:30 p. m. La transmisión incluirá todas las incidencias del duelo y el esperado Halftime liderado por el artista puertorriqueño.

Super Bowl 2026 FINAL hoy: horario del partido en Sudamérica

En Sudamérica, el evento tendrá distintos horarios según el país. A continuación, los más relevantes:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 6:30 p. m.
  • Venezuela y Bolivia: 7:30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 8:30 p. m.

Cada señal iniciará su cobertura minutos antes del arranque oficial, con análisis previos y la antesala del Show de Medio Tiempo.

¿A qué hora ver el Super Bowl 2026 FINAL hoy en otros países?

El alcance global del Super Bowl obliga a revisar los horarios internacionales más consultados:

  • Estados Unidos:
  • Este (ET): 6:30 p. m.
  • Central (CT): 5:30 p. m.
  • Pacífico (PT): 3:30 p. m.
  • México (CDMX): 5:30 p. m.
  • España: 12:30 a. m. del lunes 9 de febrero
  • Centroamérica: entre 5:30 p. m. y 6:30 p. m.

El Show de Medio Tiempo con Bad Bunny se emitirá tras el segundo cuarto, como es tradición en la NFL.

Canales que transmiten EN VIVO el Super Bowl 2026 FINAL hoy

La final contará con una amplia cobertura televisiva y digital según la región:

  • Estados Unidos: NBC, Telemundo, Peacock y NFL+
  • México: Canal 5 Televisa, FOX Sports y NFL Game Pass Internacional en DAZN
  • España: Cuatro, Movistar Plus+ y NFL Game Pass Internacional
  • Latinoamérica: FOX Sports, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass Internacional
  • Estas opciones permitirán seguir tanto el partido como el Halftime sin interrupciones.

Cómo ver el Super Bowl 2026 FINAL hoy sin cable

No es obligatorio contar con televisión por cable para disfrutar del evento. Existen plataformas de streaming que ofrecen acceso a la señal oficial, entre ellas:

  • DirecTV Stream
  • FuboTV
  • Hulu + Live TV
  • Sling TV
  • YouTube TV
  • Peacock

Cada servicio incluye la transmisión completa del partido y el Show de Medio Tiempo.

PUEDES VER: Canales confirmados del Super Bowl 2026 para ver New England Patriots vs Seattle Seahawks

lr.pe

Dónde ver el Super Bowl 2026 FINAL hoy en vivo

En Sudamérica, la final de la NFL podrá verse a través de ESPN y la plataforma Disney+. En México, la emisión estará disponible por Canal 5, FOX Sports, ESPN y Disney+. En Estados Unidos, NBC será la señal principal, acompañada de opciones digitales.

El Super Bowl 2026 no solo definirá al nuevo campeón de la liga, también ofrecerá uno de los espectáculos musicales más esperados del año con Bad Bunny como protagonista del Halftime.

Notas relacionadas
Super Bowl 2026: tráilers de ‘Toy Story 5’, ‘Scream 7’, ‘Minions 3’, ‘Michael’ y más que se verán durante el juego

Super Bowl 2026: tráilers de ‘Toy Story 5’, ‘Scream 7’, ‘Minions 3’, ‘Michael’ y más que se verán durante el juego

LEER MÁS
Canales confirmados del Super Bowl 2026 para ver New England Patriots vs Seattle Seahawks

Canales confirmados del Super Bowl 2026 para ver New England Patriots vs Seattle Seahawks

LEER MÁS
¡Soraya Montenegro vuelve! Actriz Itatí Cantoral revive a su icónico personaje en comercial del Super Bowl 2026

¡Soraya Montenegro vuelve! Actriz Itatí Cantoral revive a su icónico personaje en comercial del Super Bowl 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aniversario de Corazón Serrano: revive el concierto con María Becerra, Pedro Capó, William Luna, Dilbert Aguilar y más invitados

Aniversario de Corazón Serrano: revive el concierto con María Becerra, Pedro Capó, William Luna, Dilbert Aguilar y más invitados

LEER MÁS
¿Qué conciertos hay en Lima este fin de semana? Mira la agenda con Ken-Y, La Charanga Habanera, Corazón Serrano, Yarita Lizeth y más

¿Qué conciertos hay en Lima este fin de semana? Mira la agenda con Ken-Y, La Charanga Habanera, Corazón Serrano, Yarita Lizeth y más

LEER MÁS
Timothée Chalamet es captado saliendo de hotel con mujer y desata rumores de infidelidad a Kylie Jenner

Timothée Chalamet es captado saliendo de hotel con mujer y desata rumores de infidelidad a Kylie Jenner

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Super Bowl 2026 Show de Medio Tiempo con Bad Bunny EN VIVO HOY: a qué hora inicia y dónde ver el Halftime de la final de la NFL

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Científicos curan el cáncer de páncreas en ratones: ¿podría llegar a probarse el tratamiento en humanos?

Entretenimiento

Aniversario de Corazón Serrano: revive el concierto con María Becerra, Pedro Capó, William Luna, Dilbert Aguilar y más invitados

María Becerra sorprende a fans en aniversario de Corazón Serrano con estreno musical: interpretó su nueva canción junto a Briela Cirilo

Pedro Capó emociona a miles al cantar ‘Estoy enamorado’, tema inédito que grabó con Thalía, en el aniversario de Corazón Serrano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Keiko Fujimori y López Aliaga tendrán una guerra encarnizada por los votos de la derecha, afirman politólogos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025