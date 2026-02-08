Super Bowl 2026 Show de Medio Tiempo con Bad Bunny EN VIVO HOY: a qué hora inicia y dónde ver el Halftime de la final de la NFL
La final de la NFL no solo definirá al campeón de la temporada, también marcará uno de los espectáculos musicales más esperados del año. Conoce todos los detalles del esperado Super Bowl 2026.
El Super Bowl 2026 captará la atención del planeta este domingo 8 de febrero con un enfrentamiento de alto voltaje entre New England Patriots y Seattle Seahawks. El escenario elegido es el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, recinto que volverá a recibir una final de la NFL ante miles de espectadores y millones frente a la pantalla.
La expectativa no se limita al choque deportivo. El Show de Medio Tiempo tendrá como figura central a Bad Bunny, quien encabezará el Halftime en una de las presentaciones más comentadas del año. Su participación eleva el interés global y consolida al evento como un espectáculo que trasciende el fútbol americano.
¿Cuándo y dónde se juega el Super Bowl 2026 FINAL hoy?
La definición de la NFL se disputará en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, con capacidad para más de 68 500 asistentes. El recinto californiano será el punto de encuentro para dos franquicias con historia y ambición.
El inicio del partido está programado para las 6:30 p. m. en horario peruano, mientras que en California comenzará a las 3:30 p. m. La transmisión incluirá todas las incidencias del duelo y el esperado Halftime liderado por el artista puertorriqueño.
Super Bowl 2026 FINAL hoy: horario del partido en Sudamérica
En Sudamérica, el evento tendrá distintos horarios según el país. A continuación, los más relevantes:
- Perú, Colombia y Ecuador: 6:30 p. m.
- Venezuela y Bolivia: 7:30 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 8:30 p. m.
Cada señal iniciará su cobertura minutos antes del arranque oficial, con análisis previos y la antesala del Show de Medio Tiempo.
¿A qué hora ver el Super Bowl 2026 FINAL hoy en otros países?
El alcance global del Super Bowl obliga a revisar los horarios internacionales más consultados:
- Estados Unidos:
- Este (ET): 6:30 p. m.
- Central (CT): 5:30 p. m.
- Pacífico (PT): 3:30 p. m.
- México (CDMX): 5:30 p. m.
- España: 12:30 a. m. del lunes 9 de febrero
- Centroamérica: entre 5:30 p. m. y 6:30 p. m.
El Show de Medio Tiempo con Bad Bunny se emitirá tras el segundo cuarto, como es tradición en la NFL.
Canales que transmiten EN VIVO el Super Bowl 2026 FINAL hoy
La final contará con una amplia cobertura televisiva y digital según la región:
- Estados Unidos: NBC, Telemundo, Peacock y NFL+
- México: Canal 5 Televisa, FOX Sports y NFL Game Pass Internacional en DAZN
- España: Cuatro, Movistar Plus+ y NFL Game Pass Internacional
- Latinoamérica: FOX Sports, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass Internacional
- Estas opciones permitirán seguir tanto el partido como el Halftime sin interrupciones.
Cómo ver el Super Bowl 2026 FINAL hoy sin cable
No es obligatorio contar con televisión por cable para disfrutar del evento. Existen plataformas de streaming que ofrecen acceso a la señal oficial, entre ellas:
- DirecTV Stream
- FuboTV
- Hulu + Live TV
- Sling TV
- YouTube TV
- Peacock
Cada servicio incluye la transmisión completa del partido y el Show de Medio Tiempo.
Dónde ver el Super Bowl 2026 FINAL hoy en vivo
En Sudamérica, la final de la NFL podrá verse a través de ESPN y la plataforma Disney+. En México, la emisión estará disponible por Canal 5, FOX Sports, ESPN y Disney+. En Estados Unidos, NBC será la señal principal, acompañada de opciones digitales.
El Super Bowl 2026 no solo definirá al nuevo campeón de la liga, también ofrecerá uno de los espectáculos musicales más esperados del año con Bad Bunny como protagonista del Halftime.