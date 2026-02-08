Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo Super Bowl 2026. | Foto composición LR / Google

El Super Bowl 2026 captará la atención del planeta este domingo 8 de febrero con un enfrentamiento de alto voltaje entre New England Patriots y Seattle Seahawks. El escenario elegido es el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, recinto que volverá a recibir una final de la NFL ante miles de espectadores y millones frente a la pantalla.

La expectativa no se limita al choque deportivo. El Show de Medio Tiempo tendrá como figura central a Bad Bunny, quien encabezará el Halftime en una de las presentaciones más comentadas del año. Su participación eleva el interés global y consolida al evento como un espectáculo que trasciende el fútbol americano.

¿Cuándo y dónde se juega el Super Bowl 2026 FINAL hoy?

La definición de la NFL se disputará en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, con capacidad para más de 68 500 asistentes. El recinto californiano será el punto de encuentro para dos franquicias con historia y ambición.

El inicio del partido está programado para las 6:30 p. m. en horario peruano, mientras que en California comenzará a las 3:30 p. m. La transmisión incluirá todas las incidencias del duelo y el esperado Halftime liderado por el artista puertorriqueño.

Super Bowl 2026 FINAL hoy: horario del partido en Sudamérica

En Sudamérica, el evento tendrá distintos horarios según el país. A continuación, los más relevantes:

Perú, Colombia y Ecuador: 6:30 p. m.

Venezuela y Bolivia: 7:30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 8:30 p. m.

Cada señal iniciará su cobertura minutos antes del arranque oficial, con análisis previos y la antesala del Show de Medio Tiempo.

¿A qué hora ver el Super Bowl 2026 FINAL hoy en otros países?

El alcance global del Super Bowl obliga a revisar los horarios internacionales más consultados:

Estados Unidos:

Este (ET): 6:30 p. m.

Central (CT): 5:30 p. m.

Pacífico (PT): 3:30 p. m.

México (CDMX): 5:30 p. m.

España: 12:30 a. m. del lunes 9 de febrero

Centroamérica: entre 5:30 p. m. y 6:30 p. m.

El Show de Medio Tiempo con Bad Bunny se emitirá tras el segundo cuarto, como es tradición en la NFL.

Canales que transmiten EN VIVO el Super Bowl 2026 FINAL hoy

La final contará con una amplia cobertura televisiva y digital según la región:

Estados Unidos: NBC, Telemundo, Peacock y NFL+

México: Canal 5 Televisa, FOX Sports y NFL Game Pass Internacional en DAZN

y NFL Game Pass Internacional en DAZN España: Cuatro, Movistar Plus+ y NFL Game Pass Internacional

Latinoamérica: FOX Sports, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass Internacional

Estas opciones permitirán seguir tanto el partido como el Halftime sin interrupciones.

Cómo ver el Super Bowl 2026 FINAL hoy sin cable

No es obligatorio contar con televisión por cable para disfrutar del evento. Existen plataformas de streaming que ofrecen acceso a la señal oficial, entre ellas:

DirecTV Stream

FuboTV

Hulu + Live TV

Sling TV

YouTube TV

Peacock

Cada servicio incluye la transmisión completa del partido y el Show de Medio Tiempo.

Dónde ver el Super Bowl 2026 FINAL hoy en vivo

En Sudamérica, la final de la NFL podrá verse a través de ESPN y la plataforma Disney+. En México, la emisión estará disponible por Canal 5, FOX Sports, ESPN y Disney+. En Estados Unidos, NBC será la señal principal, acompañada de opciones digitales.

El Super Bowl 2026 no solo definirá al nuevo campeón de la liga, también ofrecerá uno de los espectáculos musicales más esperados del año con Bad Bunny como protagonista del Halftime.