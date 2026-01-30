El creador de contenido Sr. Pulsera alcanzó un hito importante en su carrera como tiktoker al consagrarse como Creador TikTok LIVE del Año durante la ceremonia de los TikTok Awards en México. El reconocimiento fue otorgado gracias a su creatividad, la fuerte conexión que mantiene con su audiencia y su destacado desempeño en las transmisiones en vivo.

La premiación desató una auténtica algarabía entre su fanaticada y su comunidad digital, que siguieron el evento con entusiasmo y celebraron el logro como propio, lo que convirtió el momento en uno de los más resaltantes de la gala.

El momento de la consagración del Sr. Pulsera como Creador TikTok Live del Año

El tiktoker arequipeño no dudó en compartir su alegría tras ser anunciado por los presentadores de la ceremonia como ganador del premio de Creador TikTok Live del Año. La conexión que ha logrado con su audiencia y su creatividad al realizar las transmisiones en vivo en la plataforma digital le valieron este reconocimiento, lo que representa un motivo de orgullo en su faceta como creador de contenido y para el Perú.

Las palabras de felicidad y emoción se vieron reflejadas cuando subió al escenario con la bandera peruana, un gesto que conmovió a sus seguidores. Durante su discurso, destacó los años de dedicación en la plataforma, el esfuerzo constante para crear contenido y la perseverancia que lo llevó a alcanzar este importante reconocimiento.

''La verdad, ¡Qué emocionante! Llevo más de cuatro años en esta plataforma y soy segunda vez nominado. Quiero agradecer a todo mi team y a toda la comunidad latinoamericana y a mi país. Perú es clave, muchas gracias por todo. Los quiero muchísimo, gracias por todo el apoyo y el cariño. ¡Arriba Perú!'', fueron las palabras de Sr. Pulsera tras ganar el premio como Mejor Creador TikTok Live del Año.

El camino que recorrió para lograr trascender en TikTok

Cabe recordar que, antes de dedicarse de lleno a TikTok y alcanzar la popularidad que hoy disfruta, Sr. Pulsera confesó en una de sus transmisiones en vivo que anteriormente se dedicaba a la animación de fiestas infantiles y que incluso fue propietario de un local de lavado de motos. Según relató, el negocio marchaba de manera aceptable; sin embargo, una serie de problemas financieros y malas decisiones terminaron por hacerlo perderlo todo. Ese momento marcó un punto de quiebre en su vida.

A través de su testimonio, Sr. Pulsera señaló que encontró en TikTok una herramienta para salir adelante. Con constancia y dedicación, fue perfeccionando la calidad de sus transmisiones en vivo y mejoró progresivamente el video, el audio y el set, a pesar de las dudas que tuvo en sus inicios. En ese contexto, envió un mensaje de perseverancia y resiliencia a su comunidad, por lo que alentó a no rendirse jamás y a seguir luchando por sus objetivos pese a las dificultades: “Gracias a los que estuvieron, están y a los que siempre creyeron en mí. Lo que yo quiero transmitir es que la gente nunca se rinda y luchen por sus sueños”, expresó ante sus seguidores.

El agradecimiento de Sr. Pulsera a su comunidad

La cosecha de su buen rendimiento en TikTok es reflejo de los grandes resultados que ha construido con constancia y esfuerzo. Luego de recibir el premio, el streamer peruano mostró orgulloso el galardón a toda su fanaticada y volvió a agradecer el cariño y apoyo incondicional que le han hecho sentir a lo largo de este tiempo.

"¡Se logró, gracias chicos! Los quiero mucho, gracias a mis amigos de esta comunidad y de Kick. Este premio se va para casa, papá", comentó muy emocionado.