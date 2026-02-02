Obrero falleció tras caída de muro de construcción en el Cercado de Lima. | América TV | Composición LR

Obrero falleció tras caída de muro de construcción en el Cercado de Lima. | América TV | Composición LR

La construcción ubicada en la cuadra 22 de la avenida Argentina, en el Cercado de Lima, quedó paralizada luego de que un trabajador de construcción civil perdiera la vida tras el desplome de un muro de concreto. El fallecido fue identificado como Pablo Giancarlos Illescas Panaifo (39), quien llevaba apenas tres días laborando en el proyecto inmobiliario.

El accidente ocurrió mientras el obrero realizaba sus labores habituales. Según testigos, la estructura cedió de manera repentina, cayendo sobre él sin darle oportunidad de reaccionar. Sus compañeros dieron aviso inmediato a la central policial, pero el impacto fue mortal. Unidades de rescate de la Policía y personal de emergencia llegaron al lugar en cuestión de minutos; sin embargo, solo pudieron certificar el fallecimiento. La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes y evitar cualquier alteración de la escena.

TE RECOMENDAMOS LOS AUDIOS DE XIAODONG JI WU Y EL ESCÁNDALO DE LAS VISITAS EN PALACIO DE GOBIERNO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Peruanos pierden en promedio 8 días al año atascados en el tráfico en Lima y Callao

Trabajadores esperaron a que llegaran las autoridades

Durante varias horas, los trabajadores de la obra permanecieron en el lugar a la espera de la llegada de un fiscal de turno. Tras la inspección preliminar, el representante del Ministerio Público autorizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue central para la necropsia de ley. Funcionarios de Fiscalización y de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima también acudieron al punto del accidente para recopilar información. Su objetivo será determinar si la empresa constructora cumplía con las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En cuanto a los permisos de construcción, la comuna limeña precisó que la licencia no fue otorgada directamente por ellos, sino por los Revisores Urbanos, dependencia adscrita al Ministerio de Vivienda. Sin embargo, anunciaron que realizarán una inspección integral de la obra a partir del lunes para evaluar posibles irregularidades o riesgos estructurales. Mientras continúan las investigaciones, las labores en el proyecto inmobiliario han sido suspendidas temporalmente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.