Joven hace comentario racista sobre pasajeros del Metropolitano en streaming de Sideral y desata ola de críticas: “Indignante”

Sideral es uno de los streamers que se han visto envueltos en polémicas durante sus transmisiones en vivo. Esta vez, no fue la excepción, pero a causa de dos jóvenes que lo acompañaban mientras recorría un zoológico. El video de Kick generó una ola de críticas e incluso, de pedidos para que cierren la cuenta del creador de contenidos.

Jesús Andrés Luján Carrión caminaba con dos chicas por las instalaciones del Parque de las Leyendas, ubicado en el distrito de San Miguel.

“La alpaca es común entre nosotros”

Cuando pasaban por la zona de los camélidos peruanos, el streamer comentó: “La alpaca es común entre nosotros”. De inmediato, una de sus acompañantes lanzó la frase: “¡Claro!, vas en el Metropolitano y ves varias”. Tras oír las palabras, los tres empezaron a reír, pero los usuarios en las redes sociales cuestionaron el comentario por considerarlo ofensivo y fuera de lugar, al señalar que reproducía estereotipos y podía interpretarse como una burla hacia determinados sectores de la población.

Comentarios como: “Jesús Lujan Carrión es un streamer que promueve el racismo en sus streaming, hagan algo al respecto”, “Indignante”, “La gente no se mira en el espejo”, “La chica de polo negro quien dice ese comentario racista”, “Eso si es discriminación”, “Puro payaso”, “Y encima tienen seguidores”.

¿Quién es Sideral o ‘Beba Army’?

Jesús Andrés Luján Carrión, conocido en el mundo del streaming como ‘Sideral’ o la ‘Beba Army’, es un ex jugador profesional de Dota 2, uno de los videojuegos más famosos en el mundo y que tiene competencias internacionales. Participó de forma activa en competencias, pero se alejó ante la escasez de torneos en el país y optó por enfocarse en la creación de contenido digital.

Jesús Andrés Luján Carrión, conocido en el mundo del streaming como ‘Sideral’ o la ‘Beba Army’, es un ex jugador profesional de Dota 2. Foto: Facebook

El domingo 19 de diciembre de 2021, el popular streamer realizó una chocolatada en el distrito de Los Olivos, la que terminó en disturbios. La meta de los organizadores y voluntarios que apoyaron en la convocatoria era entregar juguetes a unos 2.000 niños, pero debido al caos generado el evento tuvo que ser suspendido.