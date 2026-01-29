Ministerio de Defensa anuncia acciones contra tiktoker que se burló de militar de los “Húsares de Junín”

Ministerio de Defensa rechaza burlas de tiktoker hacia militar integrante de los “Húsares de Junín”. | Foto: composición LR/ TikTok

Ministerio de Defensa rechaza burlas de tiktoker hacia militar integrante de los “Húsares de Junín”. | Foto: composición LR/ TikTok

Hace unos días, un creador de contenido generó rechazo e indignación en la población por burlase y hostigar a un militar del Regimiento de Caballería “Húsares de Junín” que se encontraba resguardando la Plaza San Martín. En el video difundido en redes sociales, se ve al tiktoker @christianibarguen2021 realizarle unas preguntas y, ante la falta de respuesta, comenzó a burlarse al insinuar que la persona era muda, imitando de forma ofensiva la manera en que, según él, se expresaría alguien con esa condición.

Tras este episodio, el Ministerio de Defensa (MIndef) se pronunció a través de un comunicado oficial, en el que manifestó su rechazo al accionar del influencer y señaló que su conducta constituyó una falta de respeto no solo hacia el personal militar que se encontraba cumpliendo funciones, sino también a los símbolos patrios.

Ministerio de Defensa rechaza burlas de tiktoker a militar integrante de "Húsares de Junín"

“El Ministerio de Defensa expresa su enérgico rechazo a la difusión de contenido audiovisual en plataformas digitales que, de manera irresponsable, banaliza o falta el respeto a los símbolos patrios, así como al personal militar del Regimiento de Caballería “Húsares de Junín” – Escolta del presidente de la República, mientras se encontraba cumpliendo funciones oficiales en un espacio público.

En ese sentido, el Ministerio de Defensa precisó que el personal militar en servicio no debe ser objeto de burla, menosprecio ni uso con fines de entretenimiento o lucro. Por esta razón, el sector informó que inició las acciones correspondientes para establecer las responsabilidades derivadas de la difusión de este contenido, de acuerdo con la normativa vigente.

Finalmente, señalaron que el respeto a las Fuerzas Armadas y a los símbolos patrios no es opcional, sino un deber cívico y moral. En esa línea, exhortaron tanto a los creadores de contenido como a la ciudadanía a ejercer su libertad de expresión de forma responsable.

Tiktoker se burla de integrante del Regimiento de Caballería “Húsares de Junín”

Mediante su cuenta @christianibarguen2021, un tiktoker compartió un video que causó polémica en la población. En los primeros segundos se le escucha dirigirse al militar con comentarios irónicos

“¿Cuantos años tienes amigo? El chico creo que es mudito. Yo le voy a hablar en su tono”, se le oyó decir en los primeros segundos del clip. Ante la falta de reacción, el creador de contenido empezó a emitir sonidos extraños con la intención de provocar algún gesto. Luego continuó con frases burlonas “No te cansas amigo de estar todo el día parado. Ese palito se ve bueno. ¿Me lo puedes prestar? ¿Puedo grabar contigo? Bueno el chico es una estatua. Listo y vámonos”.

La grabación generó que los usuarios de TikTok reaccionaran de inmediato y cuestionaran la falta de respeto hacia el militar. En los comentarios, varios internautas señalaron que los Húsares de Junín cumplen un rol ceremonial que exige disciplina y silencio, y criticaron que se intente convertir ese tipo de funciones en contenido de burla para redes sociales.