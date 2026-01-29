HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO
Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      
Sociedad

Ministerio de Defensa anuncia acciones contra tiktoker que se burló de militar de los “Húsares de Junín”

La polémica surgió tras un video donde el tiktoker se burlaba del militar, cuestionando su silencio y postura, lo que provocó críticas de usuarios en TikTok que defendieron su papel ceremonial y disciplinado.

Ministerio de Defensa rechaza burlas de tiktoker hacia militar integrante de los “Húsares de Junín”.
Ministerio de Defensa rechaza burlas de tiktoker hacia militar integrante de los “Húsares de Junín”. | Foto: composición LR/ TikTok

Hace unos días, un creador de contenido generó rechazo e indignación en la población por burlase y hostigar a un militar del Regimiento de Caballería “Húsares de Junín” que se encontraba resguardando la Plaza San Martín. En el video difundido en redes sociales, se ve al tiktoker @christianibarguen2021 realizarle unas preguntas y, ante la falta de respuesta, comenzó a burlarse al insinuar que la persona era muda, imitando de forma ofensiva la manera en que, según él, se expresaría alguien con esa condición.

Tras este episodio, el Ministerio de Defensa (MIndef) se pronunció a través de un comunicado oficial, en el que manifestó su rechazo al accionar del influencer y señaló que su conducta constituyó una falta de respeto no solo hacia el personal militar que se encontraba cumpliendo funciones, sino también a los símbolos patrios.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Endurecen sanciones e incorporan como delitos toda actividad vinculada a minería ilegal

lr.pe

Ministerio de Defensa rechaza burlas de tiktoker a militar integrante de "Húsares de Junín"

“El Ministerio de Defensa expresa su enérgico rechazo a la difusión de contenido audiovisual en plataformas digitales que, de manera irresponsable, banaliza o falta el respeto a los símbolos patrios, así como al personal militar del Regimiento de Caballería “Húsares de Junín” – Escolta del presidente de la República, mientras se encontraba cumpliendo funciones oficiales en un espacio público.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Comunicado del Ministerio de Defensa del Perú. Foto: composición LR/ Instagram

Comunicado del Ministerio de Defensa del Perú. Foto: composición LR/ Instagram

En ese sentido, el Ministerio de Defensa precisó que el personal militar en servicio no debe ser objeto de burla, menosprecio ni uso con fines de entretenimiento o lucro. Por esta razón, el sector informó que inició las acciones correspondientes para establecer las responsabilidades derivadas de la difusión de este contenido, de acuerdo con la normativa vigente.

PUEDES VER: Gobierno anuncia incremento del 50% en propinas para personal del servicio militar: enlistados recibirán S/375

lr.pe

Finalmente, señalaron que el respeto a las Fuerzas Armadas y a los símbolos patrios no es opcional, sino un deber cívico y moral. En esa línea, exhortaron tanto a los creadores de contenido como a la ciudadanía a ejercer su libertad de expresión de forma responsable.

Tiktoker se burla de integrante del Regimiento de Caballería “Húsares de Junín”

Mediante su cuenta @christianibarguen2021, un tiktoker compartió un video que causó polémica en la población. En los primeros segundos se le escucha dirigirse al militar con comentarios irónicos

“¿Cuantos años tienes amigo? El chico creo que es mudito. Yo le voy a hablar en su tono”, se le oyó decir en los primeros segundos del clip. Ante la falta de reacción, el creador de contenido empezó a emitir sonidos extraños con la intención de provocar algún gesto. Luego continuó con frases burlonas “No te cansas amigo de estar todo el día parado. Ese palito se ve bueno. ¿Me lo puedes prestar? ¿Puedo grabar contigo? Bueno el chico es una estatua. Listo y vámonos”.

La grabación generó que los usuarios de TikTok reaccionaran de inmediato y cuestionaran la falta de respeto hacia el militar. En los comentarios, varios internautas señalaron que los Húsares de Junín cumplen un rol ceremonial que exige disciplina y silencio, y criticaron que se intente convertir ese tipo de funciones en contenido de burla para redes sociales.

Notas relacionadas
Endurecen sanciones e incorporan como delitos toda actividad vinculada a minería ilegal

Endurecen sanciones e incorporan como delitos toda actividad vinculada a minería ilegal

LEER MÁS
Gobierno anuncia incremento del 50% en propinas para personal del servicio militar: enlistados recibirán S/375

Gobierno anuncia incremento del 50% en propinas para personal del servicio militar: enlistados recibirán S/375

LEER MÁS
César Briceño Valdivia, nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

César Briceño Valdivia, nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

LEER MÁS
Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

LEER MÁS
Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Sociedad

Alumnos de Bellas Artes rechazan comisión puesta por Minedu y denuncian que todos los procesos académicos están paralizados

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, será recluido a la Base Naval del Callao: así fue su traslado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025