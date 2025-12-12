HOYSuscripcion LR Focus

Un obrero muerto y ocho heridos graves tras el colapso del techo del nuevo coliseo de Puno

La estructura en construcción se desplomó y la víctima mortal cayó desde una altura de 30 metros. La obra es ejecutada por el GORE Puno.

Obra donde ocurrió la tragedia se ubica al sur de la ciudad de Puno. Foto: Liubomir Fernández - La República. .
Obra donde ocurrió la tragedia se ubica al sur de la ciudad de Puno. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Un obrero murió tras el colapso de un techo en construcción del nuevo coliseo de la ciudad de Puno, ubicado en el centro poblado de Salcedo, al sur de la urbe altiplánica.

La víctima, Lorenzo Acosta Dantas (63), habría caído de una altura de más de 30 metros en el momento en que se desplomó la cúpula de hierro del recinto deportivo. Sus compañeros lo evacuaron de emergencia al Hospital III de EsSalud. Ingresó con un grave shock abdominal. Fue atendido de emergencia alrededor de las 10:30 a. m., tres horas después perdió la vida por múltiples lesiones internas. Era natural de Madre de Dios.

PUNO: Más de 1,300 alumnos en riesgo tras pésima infraestructura de colegio en Puno: institución tiene 138 años en funcionamiento

lr.pe

Ocho trabajadores heridos

Otros ocho trabajadores resultaron gravemente heridos y fueron internados de emergencia en el mismo sanatorio. Fueron identificados como Walter Hugo Llanos Silva, Sebastián Mamani Huamán, Antonio Casimiro Reyes, Hitler Huamán Ushiñahua, Max Arnold Ramos Choque, Félix Reyn Paccori Mamani, Cristian Ala Mamani Suero y Yohe Atahuachi Delgado.

Bomberos ayudaron en evacuación de heridos. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Bomberos ayudaron en evacuación de heridos. Foto: Liubomir Fernández - La República.

El pronóstico de los lesionados es reservado. Algunos fueron alcanzados por las columnas de fierro y otros cayeron junto a la estructura al momento del desplome, cuando estaban sujetos a sus respectivos arneses.

Obra del GORE Puno

La infraestructura es ejecutada por el Gobierno Regional de Puno, mientras que el montaje del techo estaba a cargo de Servicios Industriales de la Marina (SIMA).

Con el colapso del techo en construcción también cedió casi toda la estructura superior circular del coliseo. El gobernador Richard Hancco lamentó lo sucedido y aseguró que, por el momento, no se puede establecer con precisión qué ocurrió. No obstante, dejó entrever que las 20 toneladas de fierro que se vinieron abajo provocaron que las columnas superiores cedieran inevitablemente por el peso.

“Es un accidente que, para entenderlo, debemos saber con exactitud qué sucedió. Tiene que haber una investigación. Teníamos previsto su inauguración para marzo del próximo año. Ahora la obra se detendrá y será imposible alcanzar ese objetivo”, precisó.

