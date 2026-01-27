HOYSuscripcion LR Focus

Peruano invirtió S/500 en cartillas de raspa y gana de La Tinka y se lleva insólita sorpresa al ver cuánto ganó: "En un solo ticket salió S/200"

El creador de contenido, junto a su compañero, adquirió diferentes cartones del Rapitinka y se sorprendió al obtener premios individuales de S/50 y S/ 200 en una sola cartilla.

El joven youtuber ganó S/200 en un solo ticket y logró recuperar lo invertido.
El joven youtuber ganó S/200 en un solo ticket y logró recuperar lo invertido. | Foto: composición LR

La Tinka es uno de los juegos de azar más populares del Perú. Además de su pozo millonario, esta lotería cuenta otras modalidades que le permite a sus participantes acceder a premios en efectivo de forma inmediata como las Rapitinkas. Para probar su suerte el influencer peruano del canal de YouTube 'Mi receta mágica' decidió invertir S/500 en diferentes cartillas de raspa y gana de La Tinka.

El influencer recorrió tres tiendas oficiales y adquirió más de 30 cartones raspigana como Camino del Inca, 777, Camionetón y Billetazo. Aunque inicialmente reveló que no esperaba ganar más de S/10, quedó en shock al descubrir que no solo recuperó su inversión, sino también obtuvo una ganancia adicional tras revisar todas las cartillas.

Youtuber compró más de 30 cartillas del raspa y gana de La Tinka y se sorprende al ver que recuperó su inversión de S/500

Mediante su cuenta de YouTube, el creador de contenido explicó que compró cartillas de S/5, S/10 y S/15. Junto con su compañero, el streamer empezó a raspar cada uno de los cartones con la expectativa de encontrar las figuras iguales que permitieran acceder al premio mayor, el cual superaba los S/ 200.000.

"Me voy a jugar S/500 en Rapitinka ¿Se puede ganar?. No sabía que existía una Rapitinka de S/15 que viene como una plancha de cuaderno (...) Fueron tres puestos distintos donde compramos", señaló.

Aunque el primer premio en efectivo que obtuvo fue de S/ 50 y luego fue sumando montos menores de S/5, S/10 y S/20, el youtuber se sorprendió al conseguir S/ 200 en una sola cartilla.

"Pensé que no salía, salieron (tres veces) el monto de S/100 y luego otro S/100. Hay dos tickets que me han sorprendido, el primero de S/50 y uno de S/200. Es fuerte. Nunca había ganado tanto en una Rapitinka y en un solo ticket fueron S/200", explicó.

¿Cuánto ganó el joven youtuber en las cartillas de raspa y gana de La Tinka?

Según explicó el creador de contenido, tras realizar la suma de los premios en efectivo obtuvo un total de S/565. De esta manera, luego de recuperar su inversión inicial de S/500, logró una ganancia de S/65.

Sin embargo, al momento de reclamar el premio solo recibió un total de S/530, ya que del monto ganado se descontó un porcentaje correspondiente a los cargos y retenciones aplicadas por la entidad organizadora de La Tinka.

"Contra todo pronóstico se recuperó, yo pensé que derepente sacaba solo S/50 y eso. No pensé que iba a ganar 'utilidades' Sé que son tickets independientes pero me van a cobrar un 10%", sentenció.

