HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trujillo: un muerto y tres heridos en Hidrandina
Trujillo: un muerto y tres heridos en Hidrandina      Trujillo: un muerto y tres heridos en Hidrandina      Trujillo: un muerto y tres heridos en Hidrandina      
Sociedad

Trabajador de Epsel muere tras chocar su mototaxi con un camión en Chiclayo

El accidente de tránsito ocurrió cuando el chofer detuvo el camión en la vía para revisar los neumáticos.

La víctima trabajaba en Epsel. El lamentable accidente ocurrió en el distrito de Nueva Arica. Foto: Composición LR / Cortesía
La víctima trabajaba en Epsel. El lamentable accidente ocurrió en el distrito de Nueva Arica. Foto: Composición LR / Cortesía

Un trabajador de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) - sede Zaña, identificado como Jhon Stiward Silva Cabrera (37), perdió la vida la tarde del último jueves 29 de enero tras impactar su mototaxi contra la parte trasera de un camión en el distrito de Nueva Arica, en Chiclayo.

El conductor del camión fue detenido

Según reportan medios locales, los hechos sucedieron cuando el conductor del camión que transportaba sacos de arroz, Hedgar Quispe Campusano (56), se detuvo en la vía de penetración Mocupe - Oyotún para revisar los neumáticos. Es en ese momento que el vehículo menor chocó violentamente, dejando a su chofer gravemente herido.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Protestas en Talara: empresas de buses en Chiclayo suspenden venta de pasajes y viajes al norte por bloqueos

lr.pe

Con la llegada de los agentes policiales de la Comisaría Nueva Arica, Silva Cabrera fue trasladado en la tolva de un patrullero a un establecimiento de salud en la ciudad de Chiclayo para intentar salvarle la vida; sin embargo, falleció en el trayecto. Sus restos fueron ingresados a la morgue para la necropsia de ley.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En tanto, Quispe Campusano quedó detenido por la Policía por el presunto delito de homicidio culposo - accidente de tránsito con subsecuente muerte. Las autoridades investigan el caso para determinar las responsabilidades.

Notas relacionadas
Protestas en Talara: empresas de buses en Chiclayo suspenden venta de pasajes y viajes al norte por bloqueos

Protestas en Talara: empresas de buses en Chiclayo suspenden venta de pasajes y viajes al norte por bloqueos

LEER MÁS
Chiclayo: caen 'Los elegantes del reflejo' con gran cantidad de autopartes hurtadas

Chiclayo: caen 'Los elegantes del reflejo' con gran cantidad de autopartes hurtadas

LEER MÁS
Chiclayo: delincuentes en mototaxi atropellan a ciudadano para robarle su celular

Chiclayo: delincuentes en mototaxi atropellan a ciudadano para robarle su celular

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Discusión en instalaciones de Hidrandina termina en tragedia: un muerto y tres heridos en Trujillo

Discusión en instalaciones de Hidrandina termina en tragedia: un muerto y tres heridos en Trujillo

LEER MÁS
Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

LEER MÁS
Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Sociedad

Intervienen a ciudadano chino con S/100.000 en Iquitos: sería parte de ‘Los Depredadores del Oriente’

¿Volverá el Corredor Verde? Acuerdo entre concesionarios y ATU reabriría la ruta entre el Centro de Lima y San Miguel

Trasladan a Lima a Keysi Salvatierra, pareja alias ‘Jhonsson’, cabecilla de la banda criminal Los Pulpos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025