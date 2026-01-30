Trabajador de Epsel muere tras chocar su mototaxi con un camión en Chiclayo

La víctima trabajaba en Epsel. El lamentable accidente ocurrió en el distrito de Nueva Arica. Foto: Composición LR / Cortesía

Un trabajador de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) - sede Zaña, identificado como Jhon Stiward Silva Cabrera (37), perdió la vida la tarde del último jueves 29 de enero tras impactar su mototaxi contra la parte trasera de un camión en el distrito de Nueva Arica, en Chiclayo.

El conductor del camión fue detenido

Según reportan medios locales, los hechos sucedieron cuando el conductor del camión que transportaba sacos de arroz, Hedgar Quispe Campusano (56), se detuvo en la vía de penetración Mocupe - Oyotún para revisar los neumáticos. Es en ese momento que el vehículo menor chocó violentamente, dejando a su chofer gravemente herido.

Con la llegada de los agentes policiales de la Comisaría Nueva Arica, Silva Cabrera fue trasladado en la tolva de un patrullero a un establecimiento de salud en la ciudad de Chiclayo para intentar salvarle la vida; sin embargo, falleció en el trayecto. Sus restos fueron ingresados a la morgue para la necropsia de ley.

En tanto, Quispe Campusano quedó detenido por la Policía por el presunto delito de homicidio culposo - accidente de tránsito con subsecuente muerte. Las autoridades investigan el caso para determinar las responsabilidades.