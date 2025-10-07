HOYSuscripcion LR Focus

Aprende a preparar un Frappé para celebrar su día este 7 de octubre

El 7 de octubre se celebra el Día Internacional del Frappé, una bebida helada que conquistó al mundo desde Grecia. Revisa la receta de hoy, qué necesitas y la forma original para prepararlo en casa.

Ingredientes y receta del Frappé. Foto: Full Coffee Roast
Ingredientes y receta del Frappé. Foto: Full Coffee Roast

El Frappé, con su espuma espesa y su refrescante sabor a café, se ha convertido en una de las bebidas más populares del mundo, especialmente durante los meses de calor. Su origen, que se remonta a 1957 en una feria en Grecia, marcó el inicio de una tendencia global que hoy se mantiene vigente. Cada 7 de octubre se conmemora el Día Internacional del Frappé, una oportunidad perfecta para conocer más sobre esta bebida, su preparación e historia.

Fue Dimitris Vakondios, un representante de Nestlé, quien accidentalmente creó el primer Frappé durante la Feria Internacional de Tesalónica. Sin acceso a agua caliente, mezcló café instantáneo con agua fría y lo agitó en una coctelera. El resultado: una bebida espumosa que rápidamente se volvió icónica.

PUEDES VER: Aprende a preparar un Tacu Tacu de Lentejas, un plato delicioso y simple para tu lunes

¿Qué necesito para preparar un Frappé?

Para disfrutar de un Frappé auténtico en casa, no es necesario contar con equipos profesionales ni ingredientes difíciles de encontrar. Por ello, te presentamos los ingredientes básicos que componen esta bebida:

  • Café instantáneo: 2 cucharaditas
  • Agua fría: entre 30 ml y 50 ml
  • Azúcar al gusto:
  • Hielo: 3 o 4 cubos
  • Leche evaporada o entera (opcional)
  • Agua adicional para completar el vaso

Cuando se incorpora leche, el Frappé recibe el nombre de frapógalo. Este toque adicional le aporta suavidad y una textura más cremosa, ideal para quienes prefieren un sabor menos intenso.

¿Cómo se prepara un Frappé?

La receta tradicional para preparar un Frappé es sencilla y se puede ejecutar en menos de cinco minutos. El secreto está en lograr una espuma firme que se mantenga sobre el café frío sin deshacerse rápidamente:

  1. En una coctelera, frasco con tapa o espumador manual, vierte el café instantáneo, el azúcar y una pequeña cantidad de agua fría.
  2. Agita vigorosamente durante 10 a 20 segundos hasta que se forme una espuma densa de color claro.
  3. Llena un vaso alto con hielo.
  4. Vierte la espuma sobre el hielo y agrega agua fría hasta completar el vaso.
  5. Si deseas, añade leche para darle un toque más suave o incluso una bola de helado para una versión más indulgente.

Esta bebida ha sido adaptada con el tiempo, y en muchos países existen variantes que incluyen siropes de vainilla, chocolate, caramelo o incluso licores como Kahlúa o Baileys, aunque el Frappé clásico se mantiene fiel a sus orígenes con solo café, agua, hielo y azúcar.

