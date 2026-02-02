Una mujer en Jicamarca se volvió viral en redes sociales por su dedicación y esfuerzo al invertir de su propio bolsillo en la compra de materiales para colocar la señalización vial en su localidad. Ante la ausencia de las autoridades, la adulta mayor expresó su indignación en una entrevista para Exitosa, cuestionando el poco interés del Estado peruano en mejorar la infraestructura de la zona y prevenir accidentes.

La propia inversión de la mujer para colocar la señalización vial de Jicamarca

Cuando fue consultada por la ausencia de las autoridades en la zona vial de Jicamarca, la señora denunció el abandono del lugar y señaló que, ante la falta de acción del Estado, decidió tomar la iniciativa para evitar que sigan ocurriendo accidentes. Además, recalcó que no recibe ayuda de ninguna institución, por lo que todo el trabajo y los gastos corren únicamente por su cuenta, motivada solo por el deseo de evitar más accidentes en la zona.

''Yo hago mi inversión propia. Nadie me ayuda, yo no tengo ayuda de ninguna institución. Yo lo hago recogiendo mi junta y con eso lo invierto para poder tener una vía visible, porque en la neblina es muy oscuro que no se ve nada'', confesó.

En paralelo, la señora reveló la cantidad aproximada que destina para adquirir los recursos necesarios con el fin de priorizar la seguridad vial en la zona. Durante la entrevista, incluso mostró uno de los productos más llamativos, como el rollo de material reflectante que utiliza para reforzar la señalización.

''S/ 120 me cuesta este rollo. Sale de mi propio bolsillo. Justo ahora estaba pegando arriba en el anillo vial. La gente que me ve, la gente sabe que yo coloco todo lo que respecta al anillo vial'', afirmó.

La poca presencia de las autoridades de colocar la señalización

Asimismo, la señora confesó que, pese al poco apoyo de las autoridades, recibe una propina de aquellas personas que visitan el lugar, lo que le permite seguir contribuyendo como ciudadana a la señalización vial en la zona ubicada en Huarochirí.

''Nadie me apoya para invertir Los que me están viendo y me conocen, me dejan su propina por su propia voluntad y ya con eso puedo seguir trabajando. Me importa hacer el trabajo, la visualidad para que un carro no se vaya adentro'', declaró.

Un llamado de atención a las autoridades por los accidentes a plena luz del día

Finalmente, la mujer hizo un llamado de atención a las autoridades por los constantes accidentes que se registran a plena luz del día debido a las curvas peligrosas de la zona, las cuales siguen representando un riesgo inevitable, pese a los esfuerzos que realiza la señora por su cuenta.

''Es muy lamentable que ahorita son cuatro muertos en plena luz del día. Es increíble que pase esto. Yo le pido a las autoridades que no salga de la curvas peligrosas y que nos ponga muros de contención en las curvas peligrosas y que nos ayude a poner el ojo de gato'', sentenció.