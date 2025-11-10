El fuego en un almacén movilizó a bomberos y alarmó a los vecinos de la zona. Foto: Composición LR

Un voraz incendio se desató la madrugada de este lunes 10 de noviembre en un almacén de reciclaje en Jicamarca, generando alarma entre los vecinos. Según testigos, el fuego comenzó alrededor de las 3:00 a. m., donde se almacenaban plásticos e insumos químicos que habrían provocado explosiones.

Nota en desarrollo...