Incendio en almacén de reciclaje genera alarma en Jicamarca: unidades de bomberos atienden la emergencia
El siniestro, que se registró alrededor de las 3 a. m. en el cerro Camote, movilizó a varias unidades de bomberos para controlar las llamas.
El fuego en un almacén movilizó a bomberos y alarmó a los vecinos de la zona. Foto: Composición LR
Un voraz incendio se desató la madrugada de este lunes 10 de noviembre en un almacén de reciclaje en Jicamarca, generando alarma entre los vecinos. Según testigos, el fuego comenzó alrededor de las 3:00 a. m., donde se almacenaban plásticos e insumos químicos que habrían provocado explosiones.
Nota en desarrollo...