Jorge Ramírez, más conocido como JorGeek, es un creador de contenido peruano que ha conquistado el ámbito digital gracias a su dedicación y talento. Hoy, a través de su empresa Collabs, lidera un negocio que genera ingresos superiores a S/1,5 millones al año, un logro que no alcanzó sin superar numerosos desafíos.

A pesar de provenir de una familia con limitaciones económicas, Jorge demostró que el esfuerzo y la perseverancia pueden transformar la realidad. Desde sus primeros pasos en la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), hasta convertirse en influencer y emprendedor, su historia es una inspiración para miles de jóvenes peruanos.

¿Quién es JorGeek, el peruano que abandonó la UNMSM?

Jorge Ramírez nació en un hogar humilde, donde las limitaciones económicas eran el principal obstáculo para sus sueños. "Recuerdo que vivíamos 5 personas en un cuarto de 16 metros cuadrados. No teníamos baño. Es más, dos años antes de que yo naciera, la mesa de mi casa era una caja dura de refrigeradora. Esa era mi realidad (…) Cuando estaba en la academia, no teníamos dinero para poder pagarla y recuerdo que mi mamá iba a hablar con el coordinador para que me den una beca", compartió Jorge en una entrevista para el canal de YouTube 'Chisme San Marcos'.

A pesar de las dificultades, su pasión por el aprendizaje y la tecnología lo llevó a destacar académicamente, logrando ingresar en segundo puesto a la carrera de Ingeniería de Software en la UNMSM. Durante su primer año en la universidad, se unió como diseñador a una agencia de aplicaciones dirigida por egresados. "Por cosas del destino confían en mí y a los 18 años (apenas ingresé) ya tenía trabajo. Hacía diseños horribles, poco funcionales pero amigables, pero iba aprendiendo poco a poco", recuerda.

Con el tiempo, Jorge decidió abandonar su carrera en la UNMSM y enfocarse en el Diseño UX, una decisión clave para su futuro. "Hablé con el coordinador, le pedí que me diera la oportunidad de estudiar ahí. Le dije: 'Quiero estudiar aquí, voy a hacer el mejor alumno, pero no tengo para pagarte la mensualidad. Dame la oportunidad de estudiar aquí'. Creo que me vio convencido porque me dio media beca, ya con el tiempo saqué beca porque siempre era el que tenía la mejor nota" , explicó.

JorGeek creó su propia empresa y factura más de S/1,5 millones

Jorge ganó experiencia trabajando para empresas como Claro, Movistar, y Alicorp, así como para entidades públicas como la Sunat y el Ministerio Público. A los 20 años, alcanzó un salario mensual de S/10.000 como diseñador UX senior. Sin embargo, en pleno ascenso profesional, tomó una decisión radical: renunciar para dedicarse de lleno a crear contenido en TikTok.

TikTok de JorGeek

"(En el trabajo) me dijeron que no podía seguir haciendo las dos cosas a la vez. O seguía haciendo videos de TikTok y dejaba de trabajar o seguía como diseñador. Y renuncié (...) o sea, si quería generar más ingresos en TikTok, tenía que dedicarle más tiempo", declaró JorGeek. Su esfuerzo dio frutos cuando, poco a poco, comenzó a construir una comunidad fiel que apreciaba sus videos informativos.

En la actualidad, Jorge lidera 'Collabs', una empresa especializada en profesionalizar el rol de los influencers en el Perú. Con esta organización, ha logrado generar ingresos anuales superiores a S/1,5 millones, consolidándose como un referente en el mercado del marketing digital.

JorGeek: ¿qué contenido tiene en redes sociales?

JorGeek es conocido por sus videos educativos y motivadores en TikTok, donde aborda temas de tecnología, innovación, marketing digital y emprendimientos. Su enfoque busca inspirar a las nuevas generaciones y ofrecerles herramientas para alcanzar el éxito. Actualmente, también utiliza plataformas como Instagram para extender su mensaje, llegando a miles de seguidores interesados en los temas que aborda. La clave de su contenido está en su capacidad para simplificar conceptos complejos y presentarlos de manera atractiva y comprensible.