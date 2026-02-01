HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Bebé y dos adultos fallecen tras accidente de moto de carga en el Anillo Vial de Huarochirí

Cuatro heridos fueron trasladados al hospital 10 de Canto Grande. Vecinos exigen medidas urgentes, ya que denuncian la peligrosidad de la curva, debido a la falta de iluminación y un muro de contención en la vía.

Un trágico accidente de tránsito en San Antonio de Huarochirí dejó tres muertos y cuatro heridos tras el desbarranco de una moto de carga que transportaba a siete familiares.
Un trágico accidente de tránsito en San Antonio de Huarochirí dejó tres muertos y cuatro heridos tras el desbarranco de una moto de carga que transportaba a siete familiares. | La República. | Carlos Felix

Un trágico despiste vehicular ocurrido la mañana de este sábado en la zona de San Antonio de Guarochirí, en el distrito de San Juan de Lurigancho, dejó tres personas fallecidas: una niña de 2 años, una mujer de 29 años identificada como Dersy Elizabeth Poclin Ramírez, y una tercera persona que, según fuentes policiales, sería el conductor del vehículo, cuya identidad aún está en proceso de confirmación.

El accidente se registró en el sector conocido como Anillo Vial, cuando una motocarga de color rojo, que transportaba a siete integrantes de una misma familia, perdió el control en una curva pronunciada y se desbarrancó varios metros. Producto del impacto, también hubo cuatro heridos que fueron trasladados de emergencia al Hospital 10 de Canto Grande.

Heridos tras choque en Huarochirí

Vecinos de la zona auxiliaron a los heridos mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. Sin embargo, denunciaron que la ambulancia tardó cerca de dos horas en llegar al lugar, por lo que algunos afectados tuvieron que ser trasladados en vehículos particulares y de serenazgo.

Los residentes advirtieron que no es la primera vez que ocurre un accidente similar en este punto y responsabilizaron a la falta de señalización, iluminación y un muro de contención, pese a tratarse de una vía transitada que conecta con zonas recreativas como Huachipa. “Cada año hay al menos dos accidentes aquí. Es una curva peligrosa y no hay ninguna protección”, señaló uno de los vecinos.

MTC: vecinos exigen una investigación

Efectivos de la Comisaría de San Antonio de Jicamarca acordonaron la zona y restringieron el tránsito vehicular a la espera del fiscal de turno para el levantamiento de los cuerpos. El hecho es materia de investigación y no se descarta que el exceso de velocidad o una posible falla mecánica hayan influido en el despiste.

Los vecinos reiteraron su llamado a las autoridades municipales y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que se implementen medidas urgentes que eviten nuevas tragedias en esta vía.

