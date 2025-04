Europeo rechaza el pan francés y cuestiona por qué los peruanos lo llaman así: “No lo coman”

Un influencer francés se viralizó en TikTok tras cuestionar de forma contundente el popular "pan francés" que se consume en Perú. El creador de contenido, quien reside en el país sudamericano junto a su pareja peruana, utilizó sus redes sociales para expresar su desconcierto frente al nombre de este tipo de pan, señalando que no tiene nada que ver con los productos típicos de panadería en Francia. El video desató rápidamente una ola de reacciones divididas entre los usuarios peruanos.

Europeo rechaza el pan francés

El video fue publicado en la cuenta @carenalegria, donde la pareja conformada por Caren y Coco suele compartir momentos de su vida juntos, mostrando el choque y la convivencia entre sus culturas. En esta ocasión, Coco, el francés, protagonizó un clip en el que probaba el pan francés peruano y, con humor y algo de sorpresa, cuestionaba duramente su nombre y sabor.

El contenido rápidamente se esparció por la plataforma, sumando miles de comentarios y reproducciones. Durante la grabación, Coco expresó su rechazo al nombre del producto con estas palabras: “Nosotros los franceses rechazamos rotundamente que esto se llame pan francés, le das esto a un francés, no, no. No es buen pan por nada del mundo”.

Luego añadió: “Llámenlo pan peruano si quieren, pero pan francés… parece del día anterior. De verdad, los amo a los peruanos, pero no coman pan francés. Por último, el pan de yema es mucho más rico. Además, ¿por qué le ponen el anís?”. Sus comentarios generaron risas, aunque también encendieron un debate sobre las diferencias culturales y gastronómicas.

Reacciones divididas en redes sociales

Las reacciones de los usuarios en TikTok no se hicieron esperar. Algunos se mostraron de acuerdo con la crítica: "Por eso no me gusta el pan francés, el ciabatta mucho mejor", "Son pocas las panaderías que hacen rico el pan francés, ese que estás comiendo se ve feo". Mientras tanto, otros defendieron con orgullo esta variedad: “No importa cómo lo llamen, es parte de nuestra identidad”. También hubo quienes explicaron que la diferencia radica en la influencia cultural y adaptación: “Es por la migración de culturas, en la época colonial solo comías pan árabe hasta que conocimos la masa madre y le llamaron pan francés”.

Respecto al origen del llamado pan francés en Perú, los expertos señalan que este nombre proviene de la influencia europea durante la época republicana. A mediados del siglo XIX, panaderos europeos —especialmente franceses— introdujeron técnicas de panificación con masa madre, y aunque con el tiempo el pan adoptó características locales, como el uso de anís en algunas regiones, el nombre “pan francés” se mantuvo como una referencia cultural. Aunque no se asemeja a la baguette ni a otros panes típicos de Francia, su presencia en la mesa peruana sigue siendo símbolo de tradición, desayuno familiar y sabor local.