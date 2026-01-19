Captan tenso momento entre invitadas a la ‘casita’ de Bad Bunny al empujarse por salir en pantalla durante concierto

El último fin de semana estuvo cargado de música, puesto que el cantante puertorriqueño Bad Bunny realizó dos presentaciones en el Estadio Nacional de Lima. Lo que acaparó las miradas fueron las invitadas a la ‘casita’ del ‘Conejo Malo’, ya que algunas fueron captadas empujándose para salir en la pantalla gigante durante el espectáculo. El video fue compartido en TikTok.

Mediante el clip de @hastaquesemeocurra, se logró visualizar a las jóvenes que bailaban alrededor del intérprete de ‘Me porto bonito’. Sin embargo, en lugar de pasar un momento divertido y lleno de alegría, se vivieron momentos de tensión, ya que se peleaban y empujaban con el único fin de salir ante cámaras.

Invitadas a la 'casita' se empujaban por resaltar en concierto de Bad Bunny

Mientras que Benito Martínez cantaba el tema ‘Veldá’, junto a los fans, las invitadas a la ‘casita’ se lucían empujándose y molestas, ya que, al parecer, el espacio para bailar era demasiado angosto. La joven le reclamaba a quien estaba a su costado y trataba de seguir bailando, pero nuevamente se caía del espacio designado.

Como era de esperarse, el momento no pasó desapercibido y los usuarios en TikTok rápidamente dejaron sus hilarantes comentarios. “La casita era muy pequeña”, “Es demasiado ridículo”, “La que estaba a su lado derecho lo disfrutó más y no buscaba protagonismo”, “Qué horror”, “Pura vanidad”, “Vergüenza ajena”.

¿Cuándo se presentó Bad Bunny en el Estadio Nacional?

Miles de personas disfrutaron de los conciertos que el popular ‘Conejo malo’ ofreció el viernes 16 y el sábado 17 de enero como parte del ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’. El primer día del show, el artista comenzó a ritmo de ‘La mudanza’, canción que enloqueció a los miles de asistentes. En esta segunda fecha, la canción sorpresa que interpretó fue 'Booker t'.