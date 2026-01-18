Fanáticos cantan en exteriores del Estadio Nacional durante concierto de Bad Bunny y bromean: “¿Precio de entrada ‘zona calle’?”
A pesar de no poder ingresar al Estadio Nacional en Lima, muchos fans de Bad Bunny disfrutaron del evento cantando en las calles y con carteles identificadores de "zona calle".
El concierto de Bad Bunny en Lima ha sido uno de los más esperados a inicios del 2026. Miles de fanáticos pagaron elevadas sumas de dinero por un boleto de ingreso al Estadio Nacional para bailar a ritmo de ‘Titi me preguntó’ o ‘Me porto bonito’. Sin embargo, hubo otro tanto de seguidores que, a pesar de no poder entrar al recinto, hicieron su propia fiesta en los exteriores.
Mediante un clip compartido en andresmogollomxx, se logró visualizar a un gran número de fans cantando en las calles durante el concierto del ‘Conejo Malo’. Incluso, había seguidores usando el popular sombrero ‘la pava’ de Benito Martínez.
Entradas 'zona calle'
En el video de TikTok, se ve algunos fanáticos sosteniendo carteles con la denominación ‘zona calle’ para identificarse que estaban en los exteriores del campo deportivo gozando de la buena música del cantante de origen puertorriqueño.
Todo parece indicar, que no estar dentro del estadio fue un impedimento para que los fans disfrutaran de una noche llena de baile, ya que había jóvenes que llevaron sus parlantes con música de Bad Bunny.
Al ver las imágenes, los usuarios no tardaron en dejar sus hilarantes comentarios. “¿Alguien sabe cuánto costaban las entradas ‘zona calle’?”, “Al menos están en Lima. Yo sufriendo en Nueva York y solo me queda verlo por TikTok”, “Ellos si merecían estar en la casita”, “Es la zona ‘E’ de ‘estafados’”, “Se divirtieron más que los de adentro”.
¿A qué hora empezó el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional?
Los seguidores del cantante boricua, Bad Bunny, comenzaron a ingresar al Estadio Nacional a las 3 de la tarde, hora en que se abrieron las puertas. No obstante, la estrella inició su show a las 9 de la noche, momento en que hizo bailar a las más de 40 almas que se dieron cita.
Sombrero de ‘pava’ usado por Bad Bunny en sus conciertos
La pava, también conocida como sombrero jíbaro, es un tradicional sombrero de paja confeccionado a mano con las hojas de la palma puertorriqueña. Más que un simple accesorio, la pava es un símbolo arraigado en la identidad cultural de Puerto Rico, estrechamente vinculada a la figura del jíbaro, emblema del orgullo y la herencia campesina boricua.