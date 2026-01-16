Bad Bunny comete error en vivo y grita el nombre de Chile durante su primer concierto en Lima

Todo sucedió en la primera fecha de Bad Bunny en el Estadio Nacional este viernes 16 de enero de 2026. | Foto: composición LR/Bad Bunny

Bad Bunny dejó en shock a sus fans al gritar el nombre de Chile durante su primera fecha en Lima, este viernes 16 de enero. La noche se encontraba en un momento cúspide cuando el cantante puertorriqueño cometió el error en vivo, provocando que sus fanáticos en el Estadio Nacional se mostraran incrédulos.

La perplejidad se trasladó a las redes sociales, donde más de un usuario lamentó que el 'Conejo Malo' se equivocara y mencionara al país vecino, el cual fue su más reciente parada antes de su arribo a la capital de Perú.

Bad Bunny se equivoca en Perú y grita el nombre de Chile

Bad Bunny había elevado la emoción al aparecer vestido con una casaca de color blanco y rojo, en la cual estaba grabado "Perú". En medio de esa situación, cometió un error durante un momento en 'La Casita'. Recordamos que este segmento es el segundo del concierto y destaca por la presencia de famosos, así como por su vista preferencial para la zona posterior de la cancha.

Todo quedó registrado en los videos compartidos en redes sociales y no tardó en convertirse en una de las escenas más comentadas hasta el momento.

Bad Bunny agradece el cariño de Perú

Más allá del impasse, Bad Bunny dejó en claro el enorme cariño que siente por Perú. A lo largo de todo el concierto, el cantante puertorriqueño no escatimó en agradecer a sus fanáticos peruanos por el apoyo inquebrantable que le han brindado desde el inicio de su carrera.

En un momento en particular, incluso, uno de sus músicos ofreció una interpretación de la emblemática canción 'El cóndor pasa' y el popular Concho, sapo animado que aparece en los materiales de su último disco 'Debí tirar más fotos', destacó al país como "la capital gastronómica del mundo".