¡Lo hizo! Bad Bunny cantó 'Moda te mueve' en su segundo concierto en Lima y emocionó a sus fans

Bad Bunny cantó 'Moda te mueve' en su segundo concierto en Lima. | Foto composición LR / Google / Tiktok

El segundo concierto de Bad Bunny en Lima superó todas las expectativas. El Estadio Nacional se convirtió en un epicentro del género urbano, con seguidores que disfrutaron cada tema con entusiasmo. La emoción alcanzó su punto máximo cuando el artista interpretó ‘Moda te mueve’, un tema que marcó sus inicios junto a Radio Moda.

Aunque han pasado nueve años desde su lanzamiento en 2017, el artista recordó la letra con precisión. "Moda te mueve, Moda te mueve con la música que está de moda", cantó, provocando ovaciones y aplausos que resonaron en todo el estadio. Radio Moda, emisora que difundió sus primeras canciones, celebró este homenaje al inicio de su carrera.

Ñengo Flow sorprende en el concierto de Bad Bunny

Durante la segunda presentación, Bad Bunny sorprendió al tener como invitado a Ñengo Flow. Ambos interpretaron ‘Safaera’, tema lanzado en 2020 Miles de asistentes cantaron y bailaron juntos, haciendo del show una experiencia histórica dentro del género urbano.

El ‘Conejo Malo’ eligió a Ñengo Flow para brindar un espectáculo único a los seguidores peruanos. La combinación de ambos artistas llenó de energía el Estadio Nacional y se convirtió en uno de los momentos más recordados de la noche.

Bad Bunny rinde homenaje a la música peruana

Bad Bunny tampoco olvidó sus raíces musicales durante los shows del 16 y 17 de enero. En la primera presentación los fans escucharon la emblemática ‘Flor de la Canela’, mientras que en el segundo concierto disfrutaron de ‘El Cóndor Pasa’.

El artista también agradeció al público: "Perú es otra cosa". Sus palabras reflejaron la conexión especial que tiene con sus seguidores peruanos, quienes lo apoyan desde sus primeros pasos en la industria musical.