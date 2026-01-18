HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Entretenimiento

¡Lo hizo! Bad Bunny cantó 'Moda te mueve' en su segundo concierto en Lima y emocionó a sus fans

El Estadio Nacional se llenó de emoción y energía mientras Bad Bunny interpretaba sus hits. El cantante tuvo un detalle que sorprendió a más de uno.

Bad Bunny cantó 'Moda te mueve' en su segundo concierto en Lima.
Bad Bunny cantó 'Moda te mueve' en su segundo concierto en Lima. | Foto composición LR / Google / Tiktok

El segundo concierto de Bad Bunny en Lima superó todas las expectativas. El Estadio Nacional se convirtió en un epicentro del género urbano, con seguidores que disfrutaron cada tema con entusiasmo. La emoción alcanzó su punto máximo cuando el artista interpretó ‘Moda te mueve’, un tema que marcó sus inicios junto a Radio Moda.

Aunque han pasado nueve años desde su lanzamiento en 2017, el artista recordó la letra con precisión. "Moda te mueve, Moda te mueve con la música que está de moda", cantó, provocando ovaciones y aplausos que resonaron en todo el estadio. Radio Moda, emisora que difundió sus primeras canciones, celebró este homenaje al inicio de su carrera.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: De Natalie Vértiz a Yaco Eskenazi: estos fueron todos los famosos de la farándula nacional invitados a 'La Casita' de Bad Bunny

lr.pe

Ñengo Flow sorprende en el concierto de Bad Bunny

Durante la segunda presentación, Bad Bunny sorprendió al tener como invitado a Ñengo Flow. Ambos interpretaron ‘Safaera’, tema lanzado en 2020 Miles de asistentes cantaron y bailaron juntos, haciendo del show una experiencia histórica dentro del género urbano.

El ‘Conejo Malo’ eligió a Ñengo Flow para brindar un espectáculo único a los seguidores peruanos. La combinación de ambos artistas llenó de energía el Estadio Nacional y se convirtió en uno de los momentos más recordados de la noche.

PUEDES VER: Bad Bunny sorprende en pleno concierto y revela su anhelo de encontrar el amor en Perú: 'Ojalá me enamore de una de aquí'

lr.pe

Bad Bunny rinde homenaje a la música peruana

Bad Bunny tampoco olvidó sus raíces musicales durante los shows del 16 y 17 de enero. En la primera presentación los fans escucharon la emblemática ‘Flor de la Canela’, mientras que en el segundo concierto disfrutaron de ‘El Cóndor Pasa’.

El artista también agradeció al público: "Perú es otra cosa". Sus palabras reflejaron la conexión especial que tiene con sus seguidores peruanos, quienes lo apoyan desde sus primeros pasos en la industria musical.

Notas relacionadas
Bad Bunny en Perú 2026: sorpresa al ritmo de 'Moda te mueve', 'La Casita', invitados y todo lo que dejó el segundo concierto del 'Conejo Malo'

Bad Bunny en Perú 2026: sorpresa al ritmo de 'Moda te mueve', 'La Casita', invitados y todo lo que dejó el segundo concierto del 'Conejo Malo'

LEER MÁS
Bad Bunny sorprende en pleno concierto y revela su anhelo de encontrar el amor en Perú: "Ojalá me enamore de una de aquí"

Bad Bunny sorprende en pleno concierto y revela su anhelo de encontrar el amor en Perú: "Ojalá me enamore de una de aquí"

LEER MÁS
De Natalie Vértiz a Yaco Eskenazi: estos fueron todos los famosos de la farándula nacional invitados a 'La Casita' de Bad Bunny

De Natalie Vértiz a Yaco Eskenazi: estos fueron todos los famosos de la farándula nacional invitados a 'La Casita' de Bad Bunny

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bad Bunny en Perú 2026: sorpresa al ritmo de 'Moda te mueve', 'La Casita', invitados y todo lo que dejó el segundo concierto del 'Conejo Malo'

Bad Bunny en Perú 2026: sorpresa al ritmo de 'Moda te mueve', 'La Casita', invitados y todo lo que dejó el segundo concierto del 'Conejo Malo'

LEER MÁS
Bad Bunny comete error en vivo y grita el nombre de Chile durante su primer concierto en Lima

Bad Bunny comete error en vivo y grita el nombre de Chile durante su primer concierto en Lima

LEER MÁS
Bad Bunny sorprende en pleno concierto y revela su anhelo de encontrar el amor en Perú: "Ojalá me enamore de una de aquí"

Bad Bunny sorprende en pleno concierto y revela su anhelo de encontrar el amor en Perú: "Ojalá me enamore de una de aquí"

LEER MÁS
Conciertos en Lima 2026: guía completa con fechas, horarios y venta de entradas para BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales

Conciertos en Lima 2026: guía completa con fechas, horarios y venta de entradas para BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales

LEER MÁS
Eugenio Derbez confirma su regreso como la voz de 'Burro' para la nueva entrega 'Shrek 5'

Eugenio Derbez confirma su regreso como la voz de 'Burro' para la nueva entrega 'Shrek 5'

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Entretenimiento

Fernando Carrillo, actor de novelas, asegura que quiere reconquistar a Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, tras admitir romance: “Algún día”

Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: “Uno debe estar donde es feliz”

Jazmín Pinedo, su novio empresario y Gino Assereto pasaron juntos la Navidad y revelan qué ocurrió: “Hay una relación cordial”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025