Heladero vende sus productos en concierto de Bad Bunny en Lima y usuarios se sorprenden con el precio: “¿Incluye entrada a la casita?”

El calor extremo llevó a los fans de el 'Conejo Malo' a comprar helados dentro del Estadio Nacional, pero el precio generó más de un comentario en TikTok.

El heladero ingresó al Estadio Nacional para el concierto de Bad Bunny, pero los precios de sus productos sorprendieron a los fans.
El heladero ingresó al Estadio Nacional para el concierto de Bad Bunny, pero los precios de sus productos sorprendieron a los fans.

Bad Bunny es una de las estrellas puertorriqueñas que ha generado gran expectativa entre el público peruano. Incluso, fans de países vecinos decidieron viajar con el propósito de ver al ‘Conejo Malo’ en el escenario. No obstante, ante la incansable espera para ver al cantante de ‘Me porto bonito’ y el intenso calor, los asistentes al Estadio Nacional aprovecharon la venta de todo tipo de productos, como agua o hasta los sabrosos helados.

Un heladero de la popular empresa D’Onofrio fue abordado por los fanáticos y fanáticas del boricua en pleno campo del coloso limeño; no obstante, en el video compartido por el usuario de TikTok kelvinchuquilin, se mostraba el asombro por el precio de un helado Sin Parar.

Bad Bunny en Perú 2026: sorpresa al ritmo de 'Moda te mueve', 'La Casita', invitados y todo lo que dejó el segundo concierto del 'Conejo Malo'

lr.pe

"Señor, ¿cómo que un Sin Parar a 30 soles?", escribió el tiktoker

“Señor, ¿cómo que un Sin Parar a 30 soles?”, se podía leer en el titular del clip. Incluso, el propio tiktoker en forma de broma consultó si el precio del helado incluía la entrada a la casita de Bad Bunny. “¿Incluye entrada a la casita o qué?”.

Como siempre sucede en los videos que se viralizan en las redes sociales, los usuarios no tardaron en dejar sus hilarantes comentarios. “Seguramente, le cobraron por vender adentro”, “¿Cómo que una hamburguesa simple está a 25 soles?”, “El real D’Onofrio, cerca de ti”, “Lo malo de los conciertos es eso, nadie controla los precios. Cómo un vaso de cerveza va estar 25 soles y eso que es cerveza mezclada con agua”.

Bad Bunny sorprende en pleno concierto y revela su anhelo de encontrar el amor en Perú: "Ojalá me enamore de una de aquí"

lr.pe

¿Cuántos días se presentó Bad Bunny en el Estadio Nacional?

El concierto “Debí tirar más fotos World Tour 2026” se llevó a cabo el 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional, ubicado en Lima. La presentación del cantante boricua Benito Martínez fue una de las más esperadas del año, ya que cientos de fans acamparon en los exteriores antes de que, incluso, se realizara el show.

Cabe mencionar que las entradas para el espectáculo de este último fin de semana estaban valoradas entre 1.200 soles, zona Los Vecinos, y 224 en tribuna norte. Los seguidores del puertorriqueño se deleitaron al escuchar el tema “Si estuviésemos juntos”, como inicio al concierto del popular ‘Conejo Malo’.

