Conocido popularmente como el 'Popeye brasileño', Arlindo de Souza falleció a los 55 debido a complicaciones renales. | Foto: G1 - Globo/composición LR/

Arlindo de Souza, conocido popularmente como el 'Popeye brasileño', falleció a los 55 años a causa de problemas renales. De acuerdo con el informe del Hospital Otávio de Freitas, ubicado en el barrio de Tejipió, en la zona oeste de Recife, Brasil, el paciente fue hospitalizado por la falla de sus dos riñones y la acumulación de líquido en su pulmón. Tras varios días de permanecer internado, sufrió un paro cardíaco fulminante que acabó con su vida.

El fisiculturista se hizo conocido a inicios de los años 2000 tras participar en diversos programas de televisión, donde exhibía su musculatura y sus llamativos brazos de 73 centímetros, cuyo tamaño recordaba al emblemático personaje de caricatura 'Popeye el marino'. Para lograr ese parecido y ganarse el apodo de 'Popeye brasileño', recurrió a distintos tratamientos, entre ellos la inyección de aceite mineral.

Los bíceps de Arlindo de Souza medían 73 centímetros. Foto: The Mirror

Las complicaciones renales que lo llevaron a internarse al Hospital Otávio de Freitas

No obstante, al tratarse de sustancias que alteran considerablemente el cuerpo, el fisiculturista sufrió graves complicaciones renales, lo que inevitablemente lo llevó a una lucha constante por preservar su salud. Debido a esto, tuvo que ser ingresado en el Hospital Otávio de Freitas, donde sufrió un paro cardíaco antes de que los médicos pudieran comenzar la hemodiálisis, un tratamiento para la insuficiencia renal que a menudo salva vidas.

El hospital donde se encontraba internado aún no ha emitido un certificado de defunción oficial, ya que algunos médicos consideran que el fisiculturista falleció por insuficiencia orgánica múltiple.

El pronunciamiento de su médico sobre la muerte de ‘Popeye brasileño’

Según el médico y sobrino de Arlindo de Souza, Denis Gomes de Luna, el fisiculturista permaneció hospitalizado desde diciembre de 2025. Durante su internamiento, su estado de salud se deterioró progresivamente, pese a los esfuerzos del personal médico. Finalmente, falleció el 13 de enero de 2026, dejando consternados a sus familiares.

"Fue hospitalizado con problemas renales. Uno de sus riñones dejó de funcionar y, en la semana de Navidad, el otro también falló. Sus pulmones comenzaron a llenarse de líquido. Ni siquiera llegó a hacerse hemodiálisis, porque sufrió un paro cardíaco. Aún no ha salido el certificado de defunción, pero creo que fue por una falla múltiple de órganos", afirmó.

En paralelo, expresó que la pérdida de su tío lo dejó muy alejado y relató cómo Arlindo empezó su adicción por los anabólicos: ''Empezó a enfocarse más en el entrenamiento, se juntó con algunas personas de su barrio y comenzó a inyectarse aceite hasta quedar de esa manera", contó.

A pesar de que no han emitido un certificado de defunción, el sepelio de Arlindo de Souza se llevó a cabo la tarde del miércoles 14 de enero en el Cementerio de Águas Compridas, en Olinda, donde familiares y conocidos lo dieron el último adiós.

La adicción de Arlindo de Souza por los anabólicos

En el pasado, mientras estaba en pleno apogeo en el mundo del fisiculturismo, Arlindo de Souza confesó en su momento a G1 que comenzó a consumir anabólicos a los 20 años porque quería verse grande. Además, para agrandar sus bíceps, tuvo que aplicarse en reiteradas ocasiones aceite mineral en el trapecio, con el fin de aumentar aún más su volumen corporal.