Tiktoker Valentino se mudará a casa propia junto a su familia: “He estado ahorrando, ya un año”

En uno de sus mejores momentos personales, el tiktoker peruano Valentino Palacios compartió con sus seguidores una gran noticia: gracias a su trabajo en redes sociales, pronto se mudará a una casa propia junto a su familia. Este nuevo logro refleja el esfuerzo y perseverancia que ha demostrado a lo largo de su corta pero exitosa carrera como creador de contenido.

Valentino Palacios, conocido por sus videos en TikTok, donde acumula más de tres millones y medio de seguidores, mencionó que ha estado ahorrando durante más de un año para poder cumplir este sueño. El influencer aseguró que, a pesar de mudarse a una vivienda más grande, continuará viviendo en su querido distrito de Ventanilla, aunque en una zona menos conocida para mayor privacidad. Este logro se suma a una lista de éxitos que el joven ha cosechado gracias a su popularidad en redes sociales.

Tiktoker graba contenido junto a su hermano. Foto: captura de TikTok

Valentino revela que se mudará a casa propia junto a su familia

Durante una entrevista para el programa 'Más Espectáculos', Valentino Palacios confirmó la noticia que alegró a miles de sus seguidores.

El joven, de 19 años, contó que pronto se mudará a una casa más grande junto a sus hermanos, madre y abuela, un sueño que ha logrado cumplir gracias al trabajo constante y al apoyo de su comunidad en redes sociales.

“Desde que comencé, he estado ahorrando, ya un año (...) La gente piensa que me voy de distrito, pero no es así. Voy a seguir en mi Ventanilla, pero en otra zona que es menos vista, que la gente no sepa mucho, pues feliz, nunca lo imaginé”, explicó Valentino. Este 2024 ha sido un año especialmente exitoso para el tiktoker, quien ha sabido aprovechar su popularidad en plataformas como TikTok e Instagram para alcanzar sus metas personales.

El influencer destacó que su decisión de quedarse en Ventanilla, a pesar de tener la oportunidad de mudarse a otro distrito, responde a su amor por el lugar donde ha crecido y al deseo de mantenerse cerca de sus raíces. Esta elección ha sido muy valorada por sus seguidores, quienes celebran la humildad y el sentido de pertenencia del joven creador de contenido.

¿Quién es Valentino Palacios?

Valentino Palacios es un tiktoker peruano de 19 años que se ha vuelto muy popular en redes sociales desde el 2023. Con más de 750 mil seguidores en Instagram y más de tres millones y medio en TikTok, Valentino conquistó a una gran audiencia gracias a su carisma y contenido cercano. A través de sus transmisiones en vivo y videos en TikTok, ha logrado conectar con miles de personas que se sienten identificadas con su estilo de vida y sus historias personales.

Valentino no está solo en esta travesía digital. Su hermano Yomar también forma parte importante de sus videos y es muy asediado en plataformas digitales, consolidándose como un dúo popular en el mundo de las redes sociales. Esta popularidad les ha abierto las puertas de la televisión peruana, siendo invitados a participar en programas como 'Esto es Guerra', 'Mande Quien Mande' y 'El Reventonazo'.