El fisicoculturismo ruso lamenta la muerte de Nkita Tkachuk, quien perdió la vida a los 35 años el pasado 16 de mayo a causa de problemas renales y pulmonares. Según el diario The Sun, la causa de la muerte fue un fallo orgánico severo provocado por el uso de Synthol, un compuesto químico utilizado para aumentar artificialmente el volumen muscular.

El atleta, quien obtuvo el prestigioso título de Maestro de Deportes en Rusia, comenzó a destacar desde los 21 años al mostrar en redes sociales sus asombrosas rutinas de levantamiento de pesas. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su esposa, quien expresó públicamente su profundo dolor por la pérdida.

"Mi amado esposo falleció. Sus riñones fallaron, tenía edema pulmonar y su corazón no lo soportó. No hay más palabras todavía, solo conmoción", escribió Maria Tkachuk, a través de su Instagram.

¿Quién fue el 'Hulk ruso' del culturismo y qué causó su muerte?

Nikita Tkachuk, fue un fisicoculturista de 35 años, que murió a causa del uso excesivo de Synthol. Se dedicaba al arte de levantar pesas y aumentar su masa muscular desde los 21 años, y ganó un reconocido título de Maestro de Deporte en Rusia. En ese certamen logró marcas impresionantes, levantó 350 kg en peso muerto, 360 kg en sentadillas y 210 kg en press de banca.

De acuerdo con The Sun, la presión en el mundo del culturismo y su ambición por destacar llevaron a Nikita Tkachuk a adoptar prácticas extremas, como las inyecciones de Synthol, que terminaron deteriorando seriamente su salud. En 2015 firmó un contrato con una farmacéutica, lo que marcó el inicio de un consumo regular de estas sustancias. A lo largo de los años, ese hábito afectó su organismo hasta llevarlo a su fallecimiento.

Nikita Tkachuk advirtió sobre el uso de sustancias antes de su deceso

Antes de su fallecimiento, Tkachuk había expresado su arrepentimiento por el uso de Synthol, advirtiendo a otros sobre los peligros que ocasionaba las inyecciones. “Les aconsejo que lo piensen de nuevo, que lo sopesen todo”, dijo en una de sus publicaciones en Instagram.

Asimismo, recalcó que no volvería a utilizarlo. “No lo entiendo. Bueno, si tu brazo mide 45 o 50 cm, ¿qué cambiará en tu vida? Vas a perder mucha salud. No vale la pena. Si pudiera volver a 2015-2016, no lo haría. Arruiné mi carrera deportiva”, escribió.