Joven italiano confiesa que dejó su carrera en Londres para casarse con una peruana y hoy vende ropa en Gamarra: "Lo hice por amor"

El joven extranjero reveló que conoció a su esposa peruana en Londres cuando él cursaba el doctorado. Hoy, vive en Lima junto a su familia y se dedica al comercio de ropa en Gamarra.

El extranjero reveló que se enamoró de la joven peruana y la siguió hasta Lima por amor.
El extranjero reveló que se enamoró de la joven peruana y la siguió hasta Lima por amor. | Foto: composición LR

En una de las presentaciones del comediante chileno Felipe Avello, un joven italiano sorprendió al público al contar su historia de amor con una peruana. Según explicó el extranjero, conoció a actual esposa en Londres, mientras desarrollaba su doctorado. Tras casarse, decidió dejarlo todo y mudarse a Perú, donde hoy se dedica a la venta de ropa en el emporio comercial de Gamarra.

La revelación del joven italiano sorprendió a todos los presentes y al mismo presentador, quien no dudó en felicitar a la pareja, quienes confesaron que están esperando su primer hijo. El video ya es viral en TikTok.

PUEDES VER: Historia de amor entre primos que se casaron genera polémica en redes: "Llevamos 8 años juntos"

lr.pe

Italiano confiesa que dejó su carrera en Londres por amor a una peruana

Durante el show, el comediante chileno recibió un papel en el que el extranjero confesaba su acto de amor por su esposa de Perú. "Me casé con una peruana. Soy italiano, señor Felipe y dejé mi carrera y mi doctorado para vender ropa en Gamarra. Estoy feliz porque lo hice por amor", leyó el cómico. Tras ello, decidió acercarse para conocer más de su historia.

Según explicó el joven italiano, fue gracias a su amiga chilena que conoció a su actual esposa, mientras él cursaba su doctorado en Londres. Tras surgir el romance, ambos se casaron en Italia. Sin embargo, decidieron empezar una nueva aventura en Perú.

"Viajé a Londres para estudiar inglés para mi doctorado y conocí a una chilena. Ella me presentó a una peruana. Ella se mudó a Italia, nos casamos y ahora está embarazada. Ahora vivimos aquí en Lima", señaló.

Mediante su cuenta de TikTok @italianoenperulandia el joven compartió la historia de amor con su esposa y explicó que sí logró culminar sus estudios, por lo que decidió dejar Italia y viajar a Perú para iniciar una nueva aventura junto a su familia.

"En realidad no dejé mi doctorado. Acabé mis estudios y luego de haber vivido 3 años en Italia 🇮🇹nos mudamos a Perú para abrirnos a otra aventura", explicó. El clip ya es viral en redes sociales.

