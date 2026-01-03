Novios decidieron no ofrecer alcohol en su matrimonio y desatan polémica al revelar la razón

Una pareja de novios se viralizó tras tomar una decisión poco convencional en su boda de lujo. La escena, registrada en video y difundida en TikTok, desató un intenso debate en redes luego de que uno de los invitados compartiera que la celebración no ofreció alcohol. Al respecto, los protagonistas del clip viral explicaron la razón y generaron revuelo en la plataforma china.

Pareja de novios se viraliza en TikTok por decisión inusual en su lujosa boda

Todo comenzó cuando un amigo se acercó a los recién casados y, sorprendido por la ausencia de barra libre, preguntó frente a la cámara: "¿Y el alcohol?, ¿dónde está el alcohol?". Entre risas, la pareja respondió: "No hay alcohol, eso es de pobres".

La frase, interpretada por algunos como broma y por otros como un desliz clasista, avivó la polémica y multiplicó las reacciones. El amigo que grababa el momento reforzó el tono humorístico al girar la cámara hacia sí mismo. "Mi colega, el rico que no pone alcohol", dando a entender que el evento no escatimó en lujos, pero sí rompió con una tradición extendida en las celebraciones nupciales.

Reacciones en redes sociales

La grabación publicada en TikTok acumuló miles de reproducciones en pocas horas. Las opiniones no tardaron en dividirse. Mientras algunos defendieron la decisión bajo la consigna de que pueden imponer las reglas que deseen, otros cuestionaron el motivo del comentario.

"Quien sabe divertirse no necesita alcohol", "Su boda, sus reglas y fin de la discusión", "Decir que es para pobres estuvo de más", fueron algunas de las reacciones más frecuentes.