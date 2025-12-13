HOYSuscripcion LR Focus

Adulta mayor rompe en llanto al ver cómo la granizada destruye su cultivo de maíz: "Así es la vida del agricultor"

El emotivo video de dos ancianos observando sus cultivos afectados se viralizó en redes sociales, generando solidaridad hacia los agricultores.

Granizada afecta los cultivos en Apurímac.
Granizada afecta los cultivos en Apurímac. | Foto: composición LR/ TikTok

Una adulta mayor no pudo contener las lágrimas al ver cómo una intensa granizada dañó su cultivo de maíz en la región de Apurímac, mostrando una vez más lo frágil que es el sector agrícola ante las condiciones adversas del clima. Este triste episodio, ocurrido en una zona rural, se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una ola de reacciones y mensajes de solidaridad hacia las familias que dependen de la cosecha para sobrevivir.

Adulta mayor llora al ver su cosecha afectada por una fuerte granizada

Una joven usuaria de TikTok grabó el momento en que dos ancianos observaban el terreno con cultivo de maíz afectado, claramente conmovidos por la devastación. Según lo que se menciona en el video, esta es la tercera vez que una granizada golpea los cultivos en la zona, empeorando la situación económica de los agricultores y limitando sus opciones de recuperación.

"Granizada afecta nuevamente los cultivos en Apurímac, por tercera vez", describió la autora del clip viral. El clip compartido en redes sociales alcanzó alrededor de 2 millones de visualizaciones, 89.000 'me gusta' y más de 2.000 comentarios.

Reacciones en redes sociales

Después de que las imágenes se compartieron en redes sociales, muchos usuarios mostraron su apoyo y preocupación por la difícil situación que enfrentan los hombres y mujeres del campo. Comentarios como "Así es la vida del agricultor", se hicieron eco, reflejando la empatía hacia un problema que se repite en las regiones altoandinas, donde los cambios climáticos siguen amenazando la seguridad alimentaria y el arduo trabajo de varios meses.

"Las personas en la sierra en su mayoría dependen de agricultura, los cambios climáticos están afectando mucho", "Dios proveerá, a pesar de las circunstancias, mucha fe", "Mi corazón se llenó de tristeza", "Es una pena, pues hay mucha inversión de por medio, no es fácil ni barato sacar adelante los cultivos", "Imagínate trabajar dos meses para que después no coseches nada", fueron las reacciones en redes sociales.

