Joven venezolano acepta pedido delivery en Ventanilla y queda en shock al ver que eran fierros: "No sean malos"

El repartidor quedó sorprendido al percatarse que debía llevar como delivery 4 vigas de fierro en su moto. El momento fue grabado y se volvió viral en redes sociales.

El joven extranjero explico que aceptó hacer el servicio de taxi sin imaginar que el cliente pediría traer fierros.
En Perú, las apps de delivery como inDrive y Uber permiten a los clientes solicitar distintos tipos de encargos como alimentos, productos para el hogar, en otros. Sin embargo, existe la posibilidad de encontrarse con pedidos poco convencionales. Este fue el caso de un joven venezolano, quien quedó sorprendido al ver el artículo que tenía que recoger en una reconocida tienda de herramientas en Ventanilla.

Joven venezolano aceptó pedido delivery en Ventanilla y queda en shock al ver que eran fierros

En su cuenta de TikTok @manuel1995.4, el joven extranjero grabó el momento en que se entera de que debe de transportar 4 vigas de fierro en su moto. Según explicó el venezolano, se encontraba en Ventanilla cuando aceptó realizar un servicio de delivery en una zona aledaña al distrito. Aunque indicó que el cliente solicitó recoger el encargo en la tienda de Sodimac, nunca imaginó que se trataría de piezas de gran tamaño.

lr.pe

"Señores, acá me encuentro en el Sodimac de Ventanilla. Me lanzo confiado porque dice (el pedido) S/15 para que recoja una mercadería en Sodimac. Yo dije: 'normal, porque son 5 kilómetros'. Pero el cliente cree que yo voy a llevar esto (fierros) en la moto", explicó.

El extranjero recomendó a los clientes que, para el traslado de objetos grandes, es mejor solicitar autos y no motos para el servicio de delivery. "Señores, cuando quieren un pedido así, pidan una camioneta. No sean malos", señaló.

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales y los usuarios no dudaron en reaccionar con comentarios sobre la situación. "Son cosas que pasan en Perú", "Le doy la razón, eso no se puede llevar en moto", "Se pasan", "Creo que el cliente se equivocó de inDriver", "Primero es tu seguridad", "Cóbrales S/40 por el servicio", son algunos de los mensajes que se lee en TikTok.

