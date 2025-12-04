Tras dos meses de anunciarse un desafío gamer entre Phillip Chu Joy y el youtuber Víctor Caballero, conocido como Curwen, ya hay fecha oficial para este duelo en el canal 'Todo Good'. Cabe resaltar, que el conductor de 'Habla Good' se mostró confiado en ganarle al influencer, asegurando que nunca lo ha visto jugar. El día del duelo será este lunes 8 de diciembre desde las 2.00 p. m. en YouTube.

Fecha confirmada: Phillip Chu Joy vs. Curwen en desafío gamer

Durante la reciente emisión de 'Habla Good', Phillip Chu Joy llegó al set del canal de YouTube para anunciar que este lunes se tendrá el reto gamer que tantas veces exigió el youtuber Curwen. Ambos se batirán a duelo en un videojuego de carreras en la versión de Play Station 4.

Al respecto, Curwen realizó una singular apuesta entre bromas. "Si yo te gano, la página de Chu Joy es mía, la página de subs. Y si Phillip gana, te quedas con el podcast, con todo el canal. Es más, sería inmediato. El nombre del programa cambia, sería 'Habla Philip'", indicó entre risas.

Ante la broma, Phillip Chu Joy aceptó la propuesta. "He ido 14 años consecutivos a Las Vegas. Nunca he apostado nada. Es la primera vez en mi vida que tengo que apostar", resaltó. Tras ello, ambos se dieron la mano y el youtuber comentó muy confiado: "Voy a ser millonario, mamá. Confíen en mí, muchachos".

Se conoció que para el día del reto gamer se invitará a seguidores del canal para que puedan reaccionar en vivo. En tanto, el influencer Phillip Chu Joy contó que tiene 3.391 videojuegos en Steam y otros 700 en Play Station.