El joven conocido como ‘Pol Deportes’ volvió a captar la atención en redes tras aparecer como invitado en una transmisión del streamer y alcalde de Ate, Franco Vidal, en Kick. El narrador se hizo viral hace unos días luego de relatar la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro, donde buscó una vista panorámica al Estadio Monumental para narrar el partido en vivo, pese a no poder ingresar al recinto.

Durante la conversación, hablaron de aquella experiencia que emocionó a miles de usuarios. Vidal destacó el esfuerzo del joven y la pasión con la que desarrolla su contenido, mientras que ‘Pol Deportes’ agradeció las muestras de apoyo que ha recibido.

Franco Vidal anuncia apoyo especial en plena transmisión

En medio del en vivo, Vidal sorprendió a su invitado al anunciarle que recibirá un apoyo especial para continuar desarrollando su contenido. El streamer resaltó que el joven es “un chico soñador” y aseguró que merece oportunidades para seguir creciendo.

“A todos los periodistas que le han prometido a ‘Pol Deportes’ su televisión, dron y celular, espero que cumplan. No jueguen con sus sentimientos porque él es un chico soñador”, expresó durante la transmisión.

Asimismo, reveló que su padre, quien seguía el directo, se comunicó para ofrecerle un respaldo adicional. Según relató, el señor se comprometió a obsequiarle un celular, con la intención de que el joven pueda mejorar la calidad de sus transmisiones.

“Te está viendo tu hincha. Mi padre está viendo el directo y me dice: ‘Hay que apoyar al 100% a ese campeón’. Se ha comprometido a comprarte el último iPhone para que puedas tener mejor calidad y darles mejores videos. Él es de palabra. Tranquilo, las cosas se te van a dar. Dios pone a las personas correctas en tu vida y estamos para sumar”, agregó.

‘Pol Deportes’ agradece el apoyo que ha recibido tras volverse viral

El joven narrador también tomó un momento para expresar lo que significó para él haber llamado la atención con su peculiar relato desde el cerro. Comentó que, pese a su edad, se sintió tratado como un colega más durante su cobertura.

“En el cerro nadie me decía Pol, adolescente, nada. Simplemente todos vinieron y me dijeron: ‘hola compañero, hola colega’. Todos me trataron como si fuera un profesional, parte de ellos, y yo me sentí admirado y mi padre impresionado”, contó.

Finalmente, aseguró que vive un momento que siempre esperó. “Admiro mucho a los que me han apoyado y a las personas que se han comprometido conmigo. Me siento muy feliz. Siempre le pedía a Dios que me escuchara y ahora se me están abriendo las oportunidades. Me siento muy contento”, añadió.