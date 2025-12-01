HOYSuscripcion LR Focus

Hincha de Flamengo viajó 9 días en moto desde Río de Janeiro a Lima para ver al 'Mengao' campeón de la Copa Libertadores

El hincha brasileño enfrentó temperaturas extremas y numerosos desafíos, entre ellos cruzar seis estados de su país y atravesar los temidos túneles de Abancay.

Hincha del Flamengo recorrió 6.000 kilómetros desde Río de Janeiro a Lima para ver campeón al Flamengo en la Copa Libertadores.
Hincha del Flamengo recorrió 6.000 kilómetros desde Río de Janeiro a Lima para ver campeón al Flamengo en la Copa Libertadores.

Daniel Amadeu, hincha fervoroso del Flamengo, desafió toda lógica y emprendió una extensa travesía desde Río de Janeiro hasta Lima con el objetivo de no perderse la gran final de la Copa Libertadores 2025. Recorrió más de 6.000 kilómetros en moto, con la bandera del 'rubronegro' ondeando, para presenciar una de las definiciones más importantes del torneo de clubes más prestigioso del continente, que se disputó en el Estadio Monumental de Ate.

El recorrido que realizó Daniel Amadeu para llegar a Lima

La determinación de Amadeu fue clave para afrontar un verdadero desafío: viajar desde la ciudad carioca hasta la capital peruana. Para lograrlo, dejó atrás su negocio y a su familia con el propósito de iniciar una nueva aventura en su vida. Su profunda pasión por el Flamengo fue el motor que lo impulsó a concretar esta travesía.

Cuando fue abordado por los reporteros de Latina, el hincha del 'Mengao' relató que atravesó temperaturas extremas: desde los 40 grados del calor brasileño hasta los cuatro grados bajo cero en la Cordillera de los Andes. En su recorrido, cruzó seis estados brasileños, zonas de altura y desiertos, todo con el objetivo de presenciar la gran final de la Copa Libertadores 2025.

Asimismo, reconoció la complejidad que implica recorrer el continente sudamericano y las dificultades que enfrentó durante el trayecto. Pese a ello, confesó que valió la pena cada kilómetro con tal de ver a su equipo disputar la gran final y, finalmente, consagrarse campeón.

“Una fruta, sí, nada más. ¿Solo desayuno? Desayuno y cena, anoche”, comentó al recordar las dificultades que tuvo que afrontar. Su hazaña fue reconocida de inmediato, y muchas personas lo felicitaron al conocer su historia.

El cruce de los temidos túneles de la carretera en Abancay

El hincha brasileño también afirmó que, durante su trayecto hacia Lima, tuvo que atravesar los temidos túneles de la carretera de Abancay, un tramo que logró superar gracias a la compañía de algunas personas que lo acompañaron en parte del recorrido. En esa línea, destacó la pasión de las y los aficionados al fútbol, así como el deseo compartido de ver al club más popular de Brasil, Flamengo, en un partido tan decisivo como la final de la Copa Libertadores.

El gran reto de volver a casa con la moto

El viaje de ida fue solo el comienzo, ya que se ha propuesto regresar a Río de Janeiro de la misma manera y con la intención de romper su propio récord: llegar a la ciudad carioca en solo ocho días. Esta decisión refleja su gran determinación y el espíritu inquebrantable de superación que lo acompañó a lo largo de toda la travesía.

''Para mí es una locura y una pasión de una gran aventura'', sentenció.

