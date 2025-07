Estudiante suplica de rodillas a su profesora para aprobar el curso: escena genera polémica en redes

A menudo, durante los últimos días de clase, algunos estudiantes, sobre todo, los que tomaron el año lectivo sin preocupaciones se enfrentan a la difícil situación de no cumplir con los requisitos académicos para aprobar el curso. Una de ellas fue una joven a quien se le vio en un video de TikTok que se hizo viral, no por sus notables calificaciones, sino por suplicar a su profesora que la aprobara con una nota mínima.

El video compartido en las redes sociales, llamó la atención de los usuarios, puesto que a pesar de los ruegos de la estudiante a la maestra se le notaba muy segura, y al parecer, su respuesta era negativa.

Usuarios en Tiktok cuestionaron a la joven por no aprovechar el año lectivo

El clip con el titular “Me puse de rodillas y le dije “Por favor miss solo una décima”, generó una ola de comentarios de los usuarios quienes criticaban a los estudiantes por no tomarse en serio las clases y tener que recurrir a lamentables escenas como la compartida en TikTok.

Pese a ponerse de rodillas y suplicar, en el clip se mostró que la maestra movía la cabeza de forma negativa, pues no pretendía ayudar a su alumna que no puso esmero en la materia. Los cibernautas aplaudieron a la maestra por no dejarse convencer y sobre todo demostrar su compromiso ético con su labor.

Usuarios aplaudieron que la maestra no se haya dejado convencer por la estudiante para aprobarla. Foto: composición LR/ TikTok

Profesora no se dejó convencer por alumna

Pese a la presión emocional del momento, la maestra actuó con profesionalismo y equidad. Su decisión fue vista por muchos como un acto de coherencia y justicia académica.

“Me ha pasado... uno da todo por esa décima”, escribió un usuario. “La profe hizo lo correcto, una décima hoy puede ser mañana una costumbre”, comentó otro. “¡Qué nostalgia! Pero hay que ser responsables desde el inicio”, escribió un tercer cibernauta en la publicación.