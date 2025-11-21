HOYSuscripcion LR Focus

Mujer le propone matrimonio a su novio tras 7 años de relación, pero su respuesta la dejó en shock: "Ni contigo ni con nadie"

La sorpresa romántica que le preparó a su novio para pedirle la mano terminó en tensión luego de que este último rechazara su propuesta de matrimonio. El video se volvió viral en TikTok.

La joven ecuatoriana no pensó que su pareja rechazara su propuesta de matrimonio.
La joven ecuatoriana no pensó que su pareja rechazara su propuesta de matrimonio. | Foto: composición LR/TikTok

Una propuesta de matrimonio en Ecuador terminó en un momento incómodo y viral en TikTok. La joven, con la idea de pedirle la mano de su novio y dar el siguiente paso en su relación tras siete años juntos, organizó una sorpresa romántica decorando parte de su casa con flores, carteles y globos. Sin embargo, la reacción de su pareja dejó a todos los presentes sin palabras, pues nadie imaginó que terminara rechazando el compromiso.

La escena llamó la atención de los usuarios y el clip rápidamente se volvió viral en redes sociales. Cientos de internautas brindaron su apoyo a la joven ecuatoriana y le recomendaron terminar esa relación para enfocarse en su bienestar personal.

Mujer le pidió matrimonio a su pareja, tras 7 años de relación, pero este termina rechazándola

"Sorpresa" se le oye decir a la joven al ver que su pareja ingresó a la habitación. Según se ve en el video, el hombre, lejos de mostrar emoción por la propuesta, le indicó que el matrimonio no forma parte de su plan de vida, pese a que llevan 7 años juntos.

"¿Qué pasa Tatiana? Yo le he dicho a usted que no me quiero casar ni contigo ni con nadie. Yo no quiero casarme contigo. Llevamos 7 años de relación, si yo me hubiera querido casar ya nos hubiéramos casado. Y ¿cuánto gastó en esto? Hay cosas que comprar para la casa", comentó el sujeto.

La escena generó controversia en redes sociales y cientos de internautas apoyaron a la joven extranjera con mensajes de ánimos. Además, le recomendaron que es momento de continuar su camino sola, con tranquilidad y rodeada de personas que valoren sus sentimientos.

"Si no piensa casarse con nadie, mejor es no continuar la relación", "Así muere una mujer cariñosa", "Yo me caso contigo", "Le rompió el corazón de manera cruel", "Cuando te quieren se nota, cuando no te quieren, también se nota", "Vales mucho, estas en el lugar equivocado", "Lo que le hizo no es correcto, hay formas", "Puede que el chico no quiera casarse, pero esta no es la manera", "Soy hombre y ese desplante no es perdonable", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

