Fernando Llanos se pronunció sobre el proyecto de ley presentado por Acción Popular que buscaría exigir título profesional a influencers, streamers y creadores de contenido que aborden temas relacionados con salud, educación, seguridad y patrimonio. El periodista comentó que esta supuesta regulación tendría un trasfondo político debido a las Elecciones 2026.

Fernando Llanos cuestiona proyecto de ley que exigiría título profesional a influencers

Durante una transmisión de TikTok, el periodista Fernando Llanos se refirió al proyecto de ley 13313, presentado el último viernes 21 de noviembre por el congresista Wilson Soto Palacios en el Congreso de la República. El comunicador señaló que, aunque él cuenta con estudios superiores, no considera que una ley de este tipo garantice la calidad del contenido y que hay temas de coyuntura más preocupantes.

"Los políticos hoy como Wilson Soto, como Wilson Soto que es de Acción Popular, saben que la gran parte de la población se va a guiar de lo que se diga en las redes sociales como aquí, por ejemplo, para saber quiénes son los candidatos y saben que hay muchos como yo que no quieren ver la foto de ninguno de estos congresistas en el siguiente congreso, porque yo no me siento representado por ninguno de ellos. ¿Tú qué crees? ¿Qué no vamos a hablar porque quieres?", manifestó.

"Además, yo tengo diploma. Así que acá está mi diploma. Así que Wilson Soto, yo seguiré hablando: tengo bachiller, licenciatura y maestría, así que voy a seguir hablando", agregó.

¿De qué trata el proyecto de ley presentado por Wilson Soto en el Congreso?

El proyecto, impulsado por el congresista Soto, plantea que los creadores que difundan información con conocimientos verificados, así como asegurar veracidad y objetividad en los temas que tratan. "La finalidad de la ley es evitar la desinformación en asuntos científicos y técnicos para asegurar la calidad e idoneidad de la información que se brinda en los medios digitales y evitar la manipulación emocional y la desinformación", se lee en el documento.

Dentro de la propuesta también se contempla la intervención del Indecopi, entidad que sería responsable de sancionar a los líderes de opinión que difundan información falsa. Entre las posibles sanciones figura una multa de hasta 5 UIT (S/26.750).