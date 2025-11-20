Chofer peruano es captado trabajando con cachorrito y escena conmueve: “Todo por la bendición”

El tierno gesto de un chofer peruano se viralizó en TikTok luego de ser captado trabajando mientras llevaba a su pequeño cachorrito a su lado. La escena, con 140.000 visualizaciones, mostró al conductor concentrado en sus labores mientras el perrito descansaba plácidamente, generando una ola de comentarios emotivos entre los usuarios.

Chofer peruano conmueve al llevar a su cachorrito al trabajo

De acuerdo al clip viral en la cuenta zapsi01 en TikTok, el cachorrito estaba acomodado dentro de una pequeña cajita ubicada cerca del asiento del chofer. Allí, el animalito dormía profundamente, ajeno al movimiento del vehículo y al bullicio de la calle, provocando que muchos internautas resaltaran lo responsable y cariñoso que era su dueño al no dejarlo solo en casa.

Usuarios en redes sociales destacaron la dedicación del conductor, quien encontró la manera de trabajar sin descuidar a su compañero de cuatro patas. La escena enterneció a cientos en TikTok.

Usuarios de TikTok comparten sus reacciones

Tras la viralización del contenido en TikTok, cibernautas quedaron conmovidos con la escena del chofer peruano junto a su pequeña mascota en el transporte público.

"Una vez yo estaba regalando perritos y un chófer se llevó uno para su hijita", "Siempre trabajando duro para darle todo a la bendición", "Todo por la bendición", "Se durmió el cobrador", "Está llevando a su bebé", "Un padre presente", reaccionaron usuarios en la plataforma china.