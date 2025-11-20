HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     
Tendencias

Chofer peruano es captado trabajando con cachorrito y escena conmueve: “Todo por la bendición”

La escena muestra al perrito descansando en una cajita cerca del asiento del conductor. Clip es viral en TikTok.

Clip viral en TikTok tiene 16.000 reacciones.
Clip viral en TikTok tiene 16.000 reacciones. | Foto: composición LR/ zapsi01/TikTok

El tierno gesto de un chofer peruano se viralizó en TikTok luego de ser captado trabajando mientras llevaba a su pequeño cachorrito a su lado. La escena, con 140.000 visualizaciones, mostró al conductor concentrado en sus labores mientras el perrito descansaba plácidamente, generando una ola de comentarios emotivos entre los usuarios.

Chofer peruano conmueve al llevar a su cachorrito al trabajo

De acuerdo al clip viral en la cuenta zapsi01 en TikTok, el cachorrito estaba acomodado dentro de una pequeña cajita ubicada cerca del asiento del chofer. Allí, el animalito dormía profundamente, ajeno al movimiento del vehículo y al bullicio de la calle, provocando que muchos internautas resaltaran lo responsable y cariñoso que era su dueño al no dejarlo solo en casa.

PUEDES VER: Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

lr.pe

Usuarios en redes sociales destacaron la dedicación del conductor, quien encontró la manera de trabajar sin descuidar a su compañero de cuatro patas. La escena enterneció a cientos en TikTok.

Usuarios de TikTok comparten sus reacciones

Tras la viralización del contenido en TikTok, cibernautas quedaron conmovidos con la escena del chofer peruano junto a su pequeña mascota en el transporte público.

PUEDES VER: Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

lr.pe

"Una vez yo estaba regalando perritos y un chófer se llevó uno para su hijita", "Siempre trabajando duro para darle todo a la bendición", "Todo por la bendición", "Se durmió el cobrador", "Está llevando a su bebé", "Un padre presente", reaccionaron usuarios en la plataforma china.

Notas relacionadas
Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

LEER MÁS
Captan a hombre durmiendo en pleno concierto de Shakira y redes estallan: "Su dinero, sus planes"

Captan a hombre durmiendo en pleno concierto de Shakira y redes estallan: "Su dinero, sus planes"

LEER MÁS
Karla Tarazona pasa tenso momento con presentadora tras comentario sobre su edad en vivo: “Eso pasa cuando eres muy joven”

Karla Tarazona pasa tenso momento con presentadora tras comentario sobre su edad en vivo: “Eso pasa cuando eres muy joven”

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

LEER MÁS
Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

LEER MÁS
Día del Hombre 2025: estos son los memes más divertidos para este 19 de noviembre

Día del Hombre 2025: estos son los memes más divertidos para este 19 de noviembre

LEER MÁS
Padres en SJL encaran a tesorera de aula al enterarse en plena fiesta de promoción que no pagó el local: "Hemos venido a calentar el asiento"

Padres en SJL encaran a tesorera de aula al enterarse en plena fiesta de promoción que no pagó el local: "Hemos venido a calentar el asiento"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Tendencias

Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Captan a hombre durmiendo en pleno concierto de Shakira y redes estallan: "Su dinero, sus planes"

Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025