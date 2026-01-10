HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

Joven causa sensación al pasear su chanchito en San Isidro y desata reacciones: "Se salvó de la cena navideña"

La escena viral de TikTok muestra la tranquilidad del pequeño chanchito, generando diversos comentarios entre los internautas.

Escena viral de TikTok tiene más de 1 millón de visualizaciones.
Escena viral de TikTok tiene más de 1 millón de visualizaciones. | Foto: composición LR/ TikTok

Un joven causó sensación en redes sociales luego de ser captado paseando a un pequeño chanchito con correa por las calles de San Isidro, Lima. El inusual momento no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó, generando sorpresa, risas y todo tipo de comentarios entre los usuarios. La escena fue compartida en plataformas digitales y despertó curiosidad por tratarse de una mascota poco común en una zona urbana.

Joven pasea a chanchito con correa por las calles de San Isidro y sorprende en redes

En el video de TikTok, grabado por un usuario que se desplazaba a bordo de un automóvil, se observa al joven caminando con total normalidad mientras lleva al chanchito sujeto con una correa. "En Perú nunca te aburres", describió en redes sociales, reflejando el asombro que provocó la escena.

PUEDES VER: Repartidor de delivery critica pedido de canchita por aplicativo y genera controversia: "Cómprate 2 soles de maíz"

lr.pe

La tranquilidad del animal y la naturalidad del paseo llamaron aún más la atención de quienes vieron el clip viral. Hasta el momento, el video cuenta con más de 1 millón de visualizaciones y 54.000 reacciones.

Reacciones en redes sociales

La publicación generó cientos de reacciones y comentarios divididos. Algunos usuarios defendieron el derecho de cada persona a tener la mascota que desee, resaltando el cuidado y respeto hacia los animales, mientras que otros optaron por tomarlo con humor, bromeando en referencia a las recientes fiestas de fin de año.

PUEDES VER: Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

lr.pe

"Se salvó de la cena navideña", "Es un ser vivo que merece atención y amor", "Qué rico, digo que lindo", "Inusual, pero todos somos libres de tener la mascota que queramos", "Yo haría lo mismo, es algo imitable y admirable", "Se dio cuenta de que le están grabando".

Notas relacionadas
Usuario ganó US$400.000 tras apostar en línea que Nicolás Maduro saldría del poder antes de finalizar enero

Usuario ganó US$400.000 tras apostar en línea que Nicolás Maduro saldría del poder antes de finalizar enero

LEER MÁS
Peruano maneja carrito infantil en pleno tráfico de Lima y sorprende al detenerse para colocarle monedas

Peruano maneja carrito infantil en pleno tráfico de Lima y sorprende al detenerse para colocarle monedas

LEER MÁS
Emprendedor en Cusco se vuelve viral con su puesto de pizzas ‘Papa Yon’s’ y en redes reaccionan: “Lleva leche condensada”

Emprendedor en Cusco se vuelve viral con su puesto de pizzas ‘Papa Yon’s’ y en redes reaccionan: “Lleva leche condensada”

LEER MÁS
Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

LEER MÁS
Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

LEER MÁS
Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

LEER MÁS
Madre peruana le rezaba todos los días a estampita de Jorge Luna creyendo que era un santo

Madre peruana le rezaba todos los días a estampita de Jorge Luna creyendo que era un santo

LEER MÁS
Mexicano compara el maíz morado peruano con el de su país y queda sorprendido: “Me gustó más”

Mexicano compara el maíz morado peruano con el de su país y queda sorprendido: “Me gustó más”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Tendencias

Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Novia sorprende al regalar su bouquet a la nueva pareja del padre de su hijo en su propia boda: “Por cuidar bien a mi niño”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025