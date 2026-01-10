Un joven causó sensación en redes sociales luego de ser captado paseando a un pequeño chanchito con correa por las calles de San Isidro, Lima. El inusual momento no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó, generando sorpresa, risas y todo tipo de comentarios entre los usuarios. La escena fue compartida en plataformas digitales y despertó curiosidad por tratarse de una mascota poco común en una zona urbana.

Joven pasea a chanchito con correa por las calles de San Isidro y sorprende en redes

En el video de TikTok, grabado por un usuario que se desplazaba a bordo de un automóvil, se observa al joven caminando con total normalidad mientras lleva al chanchito sujeto con una correa. "En Perú nunca te aburres", describió en redes sociales, reflejando el asombro que provocó la escena.

La tranquilidad del animal y la naturalidad del paseo llamaron aún más la atención de quienes vieron el clip viral. Hasta el momento, el video cuenta con más de 1 millón de visualizaciones y 54.000 reacciones.

Reacciones en redes sociales

La publicación generó cientos de reacciones y comentarios divididos. Algunos usuarios defendieron el derecho de cada persona a tener la mascota que desee, resaltando el cuidado y respeto hacia los animales, mientras que otros optaron por tomarlo con humor, bromeando en referencia a las recientes fiestas de fin de año.

"Se salvó de la cena navideña", "Es un ser vivo que merece atención y amor", "Qué rico, digo que lindo", "Inusual, pero todos somos libres de tener la mascota que queramos", "Yo haría lo mismo, es algo imitable y admirable", "Se dio cuenta de que le están grabando".