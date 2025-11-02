Este lunes 3 de noviembre, los transportistas del Callao protagonizarán una nueva jornada de paro en protesta por los atentados extorsivos que afectan al sector y la falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno. Esta movilización impactará el transporte urbano en la región, poniendo en riesgo la movilidad de miles de estudiantes y trabajadores.

En este sentido, el anuncio ha generado inquietud entre padres de familia y estudiantes de la comunidad chalaca, quienes ahora se preguntan si las clases se desarrollarán de forma presencial o si se implementarán alternativas para garantizar la seguridad y continuidad educativa ante la paralización del transporte.

¿Clases virtuales este 3 de noviembre por paro de transportistas?

Frente a esta situación, la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) del Gobierno Regional informó que las actividades pedagógicas se realizarán de manera virtual en todas las instituciones educativas de la región durante el lunes 3 de noviembre. Esta decisión busca salvaguardar la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo, garantizando al mismo tiempo la continuidad del proceso educativo.

Los directores de las instituciones deben adoptar las medidas necesarias para implementar correctamente esta modalidad virtual, permitiendo que los estudiantes continúen con sus actividades académicas sin interrupciones y de forma segura.

Suspensión de clases en Callao por paro de transporte. Foto: DRE Callao

Convocan paro de transportistas para este 3 de noviembre en el Callao

Los gremios de transportistas del Callao, Ventanilla, Pachacútec y Mi Perú han anunciado un paro regional para este lunes 3 de noviembre, en protesta por la ola de extorsiones, asesinatos y amenazas que afectan al sector y a la ciudadanía en general. La medida incluirá una concentración y una marcha pacífica, con puntos de reunión en la Plaza Cívica de Ventanilla desde las 8:00 a. m. y en Av. Faucett con Av. Venezuela, en el Callao.

La protesta se realiza un día antes del paro programado para el martes 4 en Lima y busca exigir al Gobierno acciones concretas para frenar la creciente violencia y los atentados contra los transportistas. La medida ha sido respaldada por comerciantes, mototaxistas, familiares de víctimas y vecinos, quienes se unirán para visibilizar la inseguridad que afecta diariamente a la región.

