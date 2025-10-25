Halloween 2025: 10 disfraces fáciles con artículos que tienes en casa y sin gastar tanto

Falta poco para Halloween y con esta celebración llega la emoción de disfrazarse, decorar y disfrutar de una de las noches más divertidas del año. Pero no todos tienen tiempo, ni presupuesto, para comprar un disfraz elaborado. La buena noticia es que puedes crear atuendos originales, creativos y aterradores usando artículos que ya tienes en casa. Solo necesitas un poco de imaginación y ganas de divertirte.

Los 10 disfraces más populares y auténticos para Halloween 2025

Desde clásicos improvisados como fantasmas o brujas, hasta ideas más modernas inspiradas en películas o personajes virales, existen opciones sencillas y económicas para todos los gustos y edades. En esta guía encontrarás diez ideas de disfraces fáciles que puedes elaborar sin gastar mucho dinero, aprovechando ropa, accesorios o materiales cotidianos que seguramente ya tienes en tu closet.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Disfraz de chicles Tic Tac

Usa una caja de cartón para crear la estructura del envase y agrega un plástico transparente simulando la bolsa. Dentro, coloca globos de distintos colores que representen los chicles.

Disfraces caseros por Halloween 2025. Foto: Pinterest

Disfraz casero de Max, el hijo de Goofy

Solo necesitas una camiseta roja, pantalones azules o jeans, guantes blancos y zapatillas amarillas o negras. Para completar el look, haz las orejas negras de perro con fieltro o cartulina y pégalas a una vincha. Si quieres añadir un toque más realista, dibuja la nariz negra con maquillaje.

Disfraces caseros por Halloween 2025. Foto: Pinterest

Ovillo de lana

Solo necesitas limpiapipas del color que elijas, una tela o papel para formar la banda, velcro, varillas de madera y pequeñas bolitas del mismo material. Une los limpiapipas con nudos y pégalos sobre la base para simular la textura de la lana. Es una opción divertida y económica.

Disfraces caseros por Halloween 2025. Foto: Pinterest

Disfraz de momia

Solo necesitas una sábana blanca vieja que puedas cortar en tiras y envolver alrededor del cuerpo. Para darle un toque más realista, envejece la tela sumergiéndola en agua con café y déjala secar al sol. Ideal como opción de último minuto y con un resultado espeluznante.

Disfraces caseros por Halloween 2025. Foto: Pinterest

Tío Cosa

Un disfraz divertido y original inspirado en el personaje de Los Locos Addams. Solo necesitas cortinas metálicas de cumpleaños para simular el cabello largo y brillante de Tío Cosa. Colócalas sobre un sombrero o casco ligero, añade unas gafas oscuras grandes y listo

Disfraces caseros por Halloween 2025. Foto: Pinterest

Disfraz de los ratones ciegos de Shrek

Para crear este disfraz, necesitarás una vincha con orejas de ratón, una camisa blanca, pantalón negro, un bastón y lentes oscuros. Puedes confeccionar las orejas de ratón utilizando cartulina o fieltro, pegándolas a una vincha. La camisa blanca y el pantalón negro completarán el atuendo. El bastón puede ser un palo blanco o de color claro, y los lentes oscuros añadirán el toque final.

Disfraces caseros por Halloween 2025. Foto: Pinterest

Alfredo Linguini de Ratatouille

Utiliza una cartulina blanca y dale la forma de un gorro de chef. Luego coloca en el interior un cartón con la figura del famoso personaje Ratatouille. Agrega una linterna o luz LED para que se aprecie mejor y de preferencia usa ropa blanca. También puedes usar cualquier libro de tapa dura y colocar la portada del libro del famoso largometraje.

Disfraces caseros por Halloween 2025. Foto: Pinterest

Disfraz de Tamagotchi

Usa un cartón grande como base para el cuerpo del Tamagotchi y sujétalo con tirantes para llevarlo colgado en el pecho. Decóralo con colores brillantes, botones dibujados y una pantalla central donde puedes pegar una imagen o dibujo del pequeño personaje virtual.

Disfraces caseros por Halloween 2025. Foto: Pinterest

Disfraz de Nintendo Switch

Toma dos cartones grandes (uno por persona) y recórtalos formando la silueta de los controles Joy-Con: uno en azul y otro en rojo. Viste pantalones y camiseta negros o neutros para que el cartón resalte.

Disfraces caseros por Halloween 2025. Foto: Pinterest

Disfraz de Lilo y Stich

Recorta hojas en papel blanco y pégalas al frente del polo rojo para simular las hojas de la planta tropical. Añade una tiara de flores verdes y una flor blanca en el cabello para completar el look hawaiano. En tanto, en el polo azul pega un óvalo de tela celeste en el centro del polo para simular el pecho de Stitch. Haz orejas grandes con cartulina o fieltro en tonos morados y pégalas a una vincha.