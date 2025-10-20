HOYSuscripcion LR Focus

TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko
Peruano pide lámpara LED en Temu y descubre que control tiene 'mágicas' funciones: "La mejor compra que he hecho"

Joven relató su experiencia tras describir la funcionalidad del control incluido en su compra de Temu. "Buscó cobre y encontró oro", reaccionaron usuarios.  

Usuarios reaccionan ante la historia de joven que descubre versatilidad de su compra en Temu.
Usuarios reaccionan ante la historia de joven que descubre versatilidad de su compra en Temu. | Foto: compoisición LR/ oubi_ob/TikTok

Un joven peruano relató su experiencia tras realizar un pedido en la plataforma de Temu. De acuerdo a la historia viral en TikTok, el muchacho compró una lámpara LED para adecuar en un mueble. Luego al revisar el funcionamiento del equipo se llevó una decepción, pero la funcionalidad del control terminó sorprendiéndolo. Podía adaptarse a otros dispositivos.

Joven peruano pide lámpara LED en Temu, pero control lo sorprende

Según el clip viral en la cuenta oubi_ob en TikTok, el joven peruano compró una lámpara LED para iluminar un estante en Temu. Cuando llegó el pedido decidió instalarlo y notó que llegó con un pequeño control de hasta 4 funciones.

Comerciante acusada de maltratar a Giacomo Bocchio en Arequipa da la cara y se pronuncia luego de ser viral: "Yo no soy así"

lr.pe

Sin embargo, la decepción llegó cuando notó que la batería de la lámpara se acababa muy rápido. Pero notó que el control podía adaptarse a otros aparatos, como su consola y un aro de luz. “Es la compra más rara o la mejor compra que he hecho. Me sirve para todo, se los juro. Creo que es un control general que funciona para muchas cosas ¿funcionará con el ventilador?”, indicó.

Usuarios comparten sus reacciones sobre compra en Temu

Como era de esperarse, el contenido en TikTok genero diversas opiniones. Algunos usuarios tomaron el hecho con bastante humor y otros explicaron las posibles razones de la funcionalidad del control.

Joven paga doble pasaje para colocar mochila en asiento y pasajeros lo increpan: "Si tan pudiente, agarra un taxi"

lr.pe
“Trabaja en frecuencia 2.4 por eso es la interacción con esos aparatos que también están en la misma frecuencia”, “Me recordó a la película ‘Click’”, “Ese control es universal y es lo máximo”, “Tienes mucha suerte”, “Compraste un buen control que llega con luces”, describieron usuarios en redes sociales.

