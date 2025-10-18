Comerciante acusada de maltratar a Giacomo Bocchio en Arequipa da la cara y afirma: Yo no soy así". | Foto: Composición LR/Youtube/TikTok.

Luego de que el chef Giacomo Bocchio denunciara públicamente haber sido víctima de maltrato por parte de una comerciante del mercado San Camilo, en la ciudad de Arequipa, la vendedora identificada como Vilma Cahuina Mamani decidió romper su silencio tras la viralización del incidente.

En declaraciones a diversos medios locales, Cahuina Mamani ofreció su versión de los hechos y expresó sus disculpas, reconociendo el impacto que tuvo su comportamiento durante el encuentro con el reconocido chef en su puesto de venta. “Pido disculpa públicamente al señor chef, no sé qué me pasó en ese momento. Soy humana y me equivoqué”, comentó la comerciante.

Días después de la viralización del video en el que se aprecia al chef Giacomo Bocchio junto a su esposa recorriendo los puestos del mercado San Camilo, en Arequipa, la vendedora involucrada en el incidente decidió pronunciarse públicamente.

La comerciante, quien habría tenido una actitud inapropiada cuando el reconocido cocinero tomó un tubérculo de su puesto, ofreció disculpas no solo al exconductor de 'El gran chef famosos', sino también a sus compañeros de trabajo dentro del tradicional centro de abasto.

"Le pido mil disculpas. No es la forma como yo trato y también pido disculpas al señor administrador y a todas mis compañeras del mercado San Camilo. No sé qué me pasó, me señalan y yo no soy así. Yo tengo mi clientela de día a día que atiendo", comentó.