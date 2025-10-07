Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"
A pesar de la crítica situación de inseguridad y extorsiones en la capital, los conductores entonaron el 'Feliz cumpleaños' para alegrar a su colega y elevar el ánimo en medio del caos.
Un grupo de transportistas tuvo un gesto noble con un compañero de trabajo durante el paro que se vive en el distrito de San Juan de Lurigancho y en otras zonas de Lima Metropolitana. A pesar de la crítica situación, el momento no pasó desapercibido: decidieron cantarle y celebrar el cumpleaños de un conductor de bus. Esta acción conmovió a muchos usuarios en las redes sociales, quienes no dudaron en respaldar la actitud de los trabajadores.
El noble gesto de los transportistas a su compañero de trabajo
Mientras Lima enfrenta días difíciles por la inseguridad ciudadana y las extorsiones que afectan a personas transportistas, un grupo de conductores tuvo un gesto solidario con uno de sus compañeros. En plena vía pública, y en medio del bloqueo por el paro en San Juan de Lurigancho, entonaron el tradicional ‘Feliz cumpleaños’ para celebrar su día y levantarle el ánimo.
El momento fue registrado por un vecino del distrito, quien se encontraba entregando víveres cuando se topó con los transportistas que celebraban con entusiasmo el cumpleaños de uno de los conductores. La escena refleja que, a pesar de los tiempos difíciles que se viven en la capital peruana, la esperanza de superar esta compleja situación de inseguridad es lo que los impulsa a seguir adelante.
El apoyo de los usuarios en las redes sociales a los transportistas
En redes sociales, especialmente en la plataforma X, numerosas personas usuarias expresaron su respaldo a las y los transportistas, quienes atraviesan días de gran incertidumbre debido a las constantes extorsiones perpetradas por diversos grupos criminales.
Entre los mensajes de apoyo, se puede leer: “Esa gente luchadora, admirable. ¿Qué estaremos pagando para merecer un gobierno así?”, “Muy triste ver esto. Él debería estar con su familia, y si no va al paro, capaz de que no regresa a ella”, “¡Feliz cumpleaños a este valiente conductor, que aún en su cumple está en pie de lucha! Admirable, respetos para él y para todos. ¡Que Dios los cuide!”, “Gente que solo busca trabajar y llegar a sus hogares con sus familias”, “Ellos se merecen vivir eso con sus familias y amigos, celebrar la vida con los suyos”, “Esto es el Perú cuando se une.”