Sociedad

Vecino de SJL en paro de transportistas por aumento de extorsiones: “Solo falta que pidan cupo casa por casa”

Durante el paro de transportistas contra el incremento de extorsiones y asesinatos, vecinos de San Juan de Lurigancho se sumaron a la marcha y exigieron medidas efectivas al Gobierno de Dina Boluarte para frenar la criminalidad. “Yo apoyo a mis hermanos porque están muriendo cada día”.

Paro de transportistas continúa mañana 07 de octubre: la nueva postura del gremio. Foto: LR
Paro de transportistas continúa mañana 07 de octubre: la nueva postura del gremio. Foto: LR

El paro de transportistas se desarrolla este lunes en Lima y Callao como protesta ante el incremento de extorsiones, asaltos y asesinatos que golpean al sector. En San Juan de Lurigancho, decenas de vecinos salieron a las calles para respaldar a los choferes y empresarios, quienes denuncian vivir bajo amenaza constante.

Uno de los manifestantes expresó su indignación y señaló que “solo falta que pidan cupo casa por casa”. Además, expresó que la inseguridad ya no solo afecta a los transportistas, sino también a toda la ciudadanía.

“Señora Dina, usted es madre. Piense que mañana eso le quedará en la conciencia. Como madre le digo, yo apoyo a mis hermanos que están muriendo cada día. Hay niños que quedan huérfanos. Haga las leyes como deben hacerse, con justicia”.

Transportistas responden a Dina Boluarte

Durante el paro de transportistas, la presidenta Dina Boluarte recomendó a los conductores “no abrir mensajes ni responder llamadas” que reciben por parte de los delincuentes. Ante estas declaraciones, Julio Campos, dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas, señaló que “los delincuentes no mandan saludos, mandan balas” y que su sector vive bajo amenaza constante. Asimismo, criticó que este gobierno no actúe frente a la violencia que cada día cobra más vidas.

"Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no lo tienen registrado como parte del directorio, no respondan, pero sí den cuenta a la Policía, de aquellos números o WhatsApp de los que están mandando mensajes", opinó la mandataria.

Ante esta situación, Julio Campos mencionó que el Gobierno revela una profunda falta de empatía y de liderazgo frente a la crisis de inseguridad. Criticó que en lugar de plantear acciones concretas, la mandataria optó por un consejo que calificó de “simplista y desconectado”.

