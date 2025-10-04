Cantante aprovechó la luz roja del semáforo para grabar videoclip y resultado es viral: "Parecía imposible"

El cantante venezolano Arod La Corriente es sensación en redes sociales tras protagonizar una singular grabación en plena vía pública de Medellín, Colombia. El artista demostró junto a su equipo su creatividad para así evidenciar que no es necesario un presupuesto exagerado para alcanzar impresionantes resultados.

Cantante Arod La Corriente es viral con su original grabación en un semáforo

El artista Arod La Corriente es popular en redes sociales por realizar sus videoclips con un estilo singular. Esta vez, decidió mostrar que los escasos segundos de la luz roja en plena pista dan la posibilidad de obtener un sorprendente contenido.

De esta forma, su equipo colocó rápidamente una mesa con mantel, platos servidos, copas de vino, sillas y hasta una planta decorativa, recreando una cena completa en medio del cruce peatonal. La escena fue registrada mientras los vehículos esperaban pacientemente a que el semáforo cambiara, generando un fuerte contraste visual con el entorno urbano.

"Lo que parecía imposible con los segundos de un semáforo, se volvió un momento épico gracias a ustedes", describió el artista en redes sociales.

Usuarios de TikTok elogiaron la creatividad del artista

La arriesgada propuesta ganó alrededor de 50 millones de reproducciones en TikTok y el artista ganó bastante reconocimiento por su intensión de lograr un buen video con poco presupuesto.

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora

"En los semáforos de la avenida Javier Prado les da tiempo hasta para el postre", "Sentí la cara de incomodidad del perro", "El camarógrafo al darse cuenta de que no estaba grabando nada", "Como le explico al jefe que había una cena en medio de la calle", "Me dio ansiedad", indicaron usuarios en TikTok.